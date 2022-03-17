美參院委員會同意鮑爾續掌聯準會 尚待全會確認

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）今天通過總統拜登對聯邦準備理事會（FED）主席鮑爾（Jerome Powell）的續任提名案。

委員會也同意由布蘭納德（Lael Brainard）出任聯準會副主席，並放行兩名新任理事的提名案，接下來將交由參院全會表決確認。

拜登去年11月決定讓鮑爾續任4年，並提名布蘭納德擔任鮑爾的副手。布蘭納德是聯準會唯一的民主黨籍理事。

法新社報導，參院銀行委員會以23票贊成、1票反對的結果同意讓鮑爾續任，另以16票贊成、8票反對的票數通過布蘭納德的提名案。

聯準會現有3個理事職缺，拜登提名非裔美籍經濟學教授傑佛森（Philip Jefferson）和密西根大學經濟學教授庫克（Lisa Cook）擔任理事，參院銀行委員會也予以放行。若參院全會同意庫克的提名案，她將成為首名出任美國聯準會理事的非裔女性。

傑佛森在表決中獲得一致支持，而庫克得到的贊成與反對票數各半，需要參院全會額外的程序性投票。

拜登原本提名前財政部副部長拉斯金（Sarah Bloom Raskin）出任聯準會的最高銀行監管人，但她昨天宣布退出，白宮必須另覓人選。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110317