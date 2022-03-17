更多編輯台推薦新聞：
分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣
國際

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思
文化

村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美參院委員會同意鮑爾續掌聯準會 尚待全會確認

2022/3/17 11:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）今天通過總統拜登對聯邦準備理事會（FED）主席鮑爾（Jerome Powell）的續任提名案。

委員會也同意由布蘭納德（Lael Brainard）出任聯準會副主席，並放行兩名新任理事的提名案，接下來將交由參院全會表決確認。

拜登去年11月決定讓鮑爾續任4年，並提名布蘭納德擔任鮑爾的副手。布蘭納德是聯準會唯一的民主黨籍理事。

法新社報導，參院銀行委員會以23票贊成、1票反對的結果同意讓鮑爾續任，另以16票贊成、8票反對的票數通過布蘭納德的提名案。

聯準會現有3個理事職缺，拜登提名非裔美籍經濟學教授傑佛森（Philip Jefferson）和密西根大學經濟學教授庫克（Lisa Cook）擔任理事，參院銀行委員會也予以放行。若參院全會同意庫克的提名案，她將成為首名出任美國聯準會理事的非裔女性。

傑佛森在表決中獲得一致支持，而庫克得到的贊成與反對票數各半，需要參院全會額外的程序性投票。

拜登原本提名前財政部副部長拉斯金（Sarah Bloom Raskin）出任聯準會的最高銀行監管人，但她昨天宣布退出，白宮必須另覓人選。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110317

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族