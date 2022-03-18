美眾院准撤俄最惠國待遇 專家：示警中國勿犯台

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天壓倒性通過法案，中止與俄羅斯和白俄羅斯正常貿易關係。美國有國際貿易法專家認為，撤銷俄羅斯貿易最惠國待遇，也是向中國傳遞美國挺台的強烈訊息。

眾議院以424票贊成、8票反對的表決結果，支持撤銷俄羅斯的最惠國待遇，即撤銷「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations，PNTR）地位。參議院預計很快也會表決通過這項法案。

美聯社報導，美國早已採取措施禁止進口俄羅斯石油、液化天然氣、海鮮、酒類和鑽石，而眾議院今天的表決是在為總統拜登對更多俄國產品提高關稅鋪路，讓進口部分鋼鐵、鋁材和膠合板產品等物的成本變高，藉此進一步削弱俄國經濟，以制裁俄國出兵攻擊烏克蘭。

關稅會導致美國企業的成本增加，降低俄國輸美產品的競爭力。

威利萊茵律師事務所（Wiley Rein LLP）合夥人布萊特比爾（Timothy Brightbill）表示，對美國消費者的影響在多數產業應該不大，因為企業通常可以轉向其他供應商。他說，美國供應鏈不再通過俄羅斯很重要，消費者也明白這一點。

這位美國喬治城大學法律中心（Georgetown Law）兼任教授說：「大多數美國消費者會願意多付一點錢，確保他們的產品和原物料不會涉及俄羅斯而變相支持俄羅斯政府。」

他還說，撤銷俄羅斯貿易地位之舉同時也向中國傳遞強烈訊息，讓中方知道美國不容許對台灣採取敵對行動。

儘管8名共和黨籍眾議員今天表決投下反對票，兩黨的發言者在辯論期間都強力支持這項法案。

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說：「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭的所作所為，包括轟炸平民、鎖定孩童攻擊…都不是人類文明行為。他犯下戰爭罪，必須追究他的責任。」

在烏克蘭出生的共和黨籍眾議員史帕茲（Victoria Spartz）表示，這項法案向蒲亭和他的盟友傳遞訊息，告訴他們「西方是來真的」。

史帕茲說：「他們不能隨便奪走一群人的性命、摧毀城市、殺害婦孺，然後回去照常做生意。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110318