俄羅斯致聯合國決議草案 加拿大改寫放上推特

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（中央社渥太華17日綜合外電報導）俄羅斯致聯合國一份決議草案，要求提供烏克蘭人道救援，遭加拿大常駐聯合國代表團幼稚地用紅筆改寫一番後放上推特，還批註「你以為聯合國會相信這些嗎？」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）於16日提交這份決議草案，但聯合國安全理事會（U.N. Security Council）不會在18日進行表決。

外交官員指出，由於草案沒有提到要負責，或陳述俄羅斯入侵烏克蘭的始末，也沒有提到俄國要停止攻擊或撤軍，因此安理會15個成員大多數可能選擇棄權。

加拿大常駐聯合國代表團把俄方的提案塗塗改改後，放上推特。其中一段寫道：「與其他國際社群的成員一樣，我們極度關切烏克蘭的情勢惡化。」

加拿大使團把「與其他國際社群的成員一樣」劃掉，把後面一句改成「不關切」，然後補上一句，「因為我們就是背後主因」。

俄方寫道：「我們堅定認為，儘管地緣政治有所不同，國際社群有責任盡一切努力，將烏克蘭平民老百姓遭受的人道後果最小化。」

加拿大使團對這一段批註：「沒錯。但你正在攻擊平民、轟炸學校和醫院，還掠奪人道援助，這讓我們認為你其實並不這麼想。可以請你解釋一下嗎？」

加拿大使團還在下一段加註：「你認為聯合國成員真的會相信這些嗎？」

在最後一頁，加拿大使團把俄方寫的結論全部劃掉，表示「我們認為這個結尾無法完全表達你們想傳達給聯合國成員國、聯合國憲章，以及國際法的訊息，以下是我們的建議」。

改寫的結論是：「我們想讓你們知道，我們有多麼不在乎在烏克蘭被我們毀掉的人類性命，還有我們有多麼鄙視你們、聯合國成員，以及這整個機構。」

俄羅斯派駐聯合國的公使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）17日在推特回擊，他發文說：「感謝加拿大常駐聯合國代表團這份幼兒園水準的恐俄誹謗！」

紀柏梁說：「這只顯現了你們的外交技巧和禮貌都在最低水準，也讓我們知道，為何你們的國家想要尋求安理會非常任理事國的席次，卻在過去20年二度遭到否決。」他還加了一個比倒讚的符號。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄國與多個西方國家的關係急轉直下。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不使用入侵一詞，自稱展開「特別軍事行動」。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110318