COVID-19全球最新情報3/19

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（中央社台北19日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本累計確診逾600萬例，18天增加100萬例；加拿大4/1起完整接種者，入境不需病毒檢測。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間19日上午7時，全球至少606萬9724人感染COVID-19病逝，至少4億6719萬6972人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心18日宣布，新增1例本土病例、74例境外移入，無新增死亡個案。

● 中國

中國大陸疫情持續，官方18日通報，新增2388例本土確診、1742例本土無症狀感染，其中這波疫情重災區吉林省各占了1834例、792例。

中國本土疫情嚴峻，自2月10日以來，累計病例已逾兩萬例。

中國大陸深圳市近日再度出現較為嚴峻的疫情，據報導，市公安局副局長黃文雅等官員因此被免職。

● 香港

香港18日新增2萬82起確診病例，第5波疫情至今導致逾百萬人染疫。

衛生官員在記者會上公布，18日新增的病例中，約8000宗是由官方管道進行核酸檢測的確診個案，其餘是市民自行快速檢測的確診病例。

● 日本

日本放送協會（NHK）統計，18日日本全境確診病例數累計超過600萬例。

日本在2月28日累計確診達500萬例，隨後過了18天即增長至超過600萬例。

● 韓國

截至18日凌晨零時，韓國單日新增40萬7017例COVID-19案例，較前一天暴增62萬紀錄大幅減少；防疫當局也公布21日起新規，私人聚會人數限制從現行6人放寬至8人，但餐廳等營業時間限制仍維持現行的晚上11時為止。

● 泰國

泰國政府宣布從4月1日起，旅客赴泰不必再出示登機前72小時的PCR核酸檢測，不過仍需進行落地後的PCR核酸檢測和落地第5天的ATK快篩測試。

為了吸引外國遊客赴泰旅遊，泰國去年11月開始實施旅客入境免隔離的Test and Go計畫，並隨著疫情趨緩而不斷放寬規定，今年3月1日起的規定是旅客登機前72小時和入境落地後須進行PCR核酸檢測，落地後第5天必須自己進行ATK快篩測試，還要有保額2萬美元的保險。

※ 美洲

● 美國

莫德納公司（Moderna）17日晚間表示，他們已向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請全體成人接種第2劑COVID-19疫苗追加針的緊急授權，使究竟要打多少劑疫苗議題再獲關注。

紐約歷經COVID-19疫情煎熬，聖派屈克節遊行3年來首度登場，就算陰雨綿綿也澆不熄夾道歡呼的民眾熱情，整座城市在一片綠海中重現充沛能量。

● 加拿大

許多國家逐漸開放邊境，加拿大政府17日也宣布完全接種疫苗的旅客，從4月1日起入境加拿大不再需要病毒檢測陰性報告。

英國、丹麥、瑞士和愛爾蘭等國家已沒有要求入境需提供病毒檢測陰性報告；加拿大之前遲遲沒有鬆綁政策，而是規定完全接種疫苗的旅客，仍需出示抵達前72小時內的核酸檢測（PCR）陰性證明，直到2月下旬改為可接受抗原快篩陰性證明。在加拿大旅遊和商界不斷呼籲下，政府終於決定取消檢測規定。

● 巴西

鑒於巴西COVID-19疫情減緩，已有16個州和聯邦特區巴西利亞宣布鬆綁戴口罩規定。專家指出，應密切監測新變異株和新增病例的演變。（編輯：林沂鋒/核稿：張曉雯）1110319