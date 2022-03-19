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巴西小兄弟亞馬遜雨林失蹤25天 靠雨水果實存活

2022/3/19 21:25
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（中央社巴西瑪瑙斯18日綜合外電報導）巴西官員今天表示，一對原住民小兄弟在亞馬遜熱帶雨林失蹤25天後被尋獲，靠吃水果和喝雨水活了下來，期間弟弟虛弱無法行走時，哥哥還將他背在身上。

法新社報導，7歲的格勞科（Glauco）與9歲的格雷森 （Gleison）這對兄弟15日在距離他們最初失蹤地點35公里處被發現，除了飢餓和脫水症狀外，沒有其他嚴重的身體狀況。

巴西北部城市瑪瑙斯（Manaus）衛生官員告訴法新社：「這對兄弟營養不良和嚴重脫水，但（經治療後）體重正逐漸增加，沒有生命危險。」

這對小兄弟是穆拉族（Mura）的原住民，於2月18日失蹤，當時他們離開所居住位於亞馬遜州（Amazonas）馬尼科雷（Manicore）的村莊，進入茂密的熱帶雨林獵捕小鳥。

官員說：「他們靠雨水、湖水和叢林內一種名為sorva的水果生存。」這種水果富含碳水化合物和脂肪。

當局表示原已放棄搜尋，但當地原住民仍持續尋找這對小兄弟，有一天，認識這家人的一位朋友外出撿柴時無意間找到他們。

官員說，當弟弟太虛弱而無法行走時，哥哥還把他背在身上。

當局表示，這對兄弟已在昨天被送往馬瑙斯一家醫院，正接受一些割傷和感染的治療，但幸運的是未受蛇或其他野生動物的攻擊。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110319

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