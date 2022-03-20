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日本地震1/23

日本強震第4天約2萬戶停水 持續搶修東北新幹線

2022/3/20 11:22（3/20 11:40 更新）
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JR東日本公司20日開始移除因強震出軌的東北新幹線列車。圖為工作人員19日移除前作業。（共同社）
JR東日本公司20日開始移除因強震出軌的東北新幹線列車。圖為工作人員19日移除前作業。（共同社）
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本16日深夜發生最大震度6強地震，截至今天上午止，宮城縣與福島縣仍有約2萬家戶停水。另外，JR東日本公司今天開始移除因強震出軌的東北新幹線列車，持續進行搶修。

日本放送協會（NHK）報導，16日強震震源位於福島縣外海，造成宮城縣及福島縣3人不幸罹難。日本政府總務省表示，截至19日上午止，宮城縣等5縣共有193棟房屋遭受半毀或部分受損災情。

強震也損壞部分地區的自來水管相關設備，以宮城縣來說，截至19日下午5時止，至少有2萬1000多個家戶停水，在福島縣也有約1萬2000個家戶停水，總計持續停水的家戶共有3萬3000多戶。

而最新消息指出，宮城縣與福島縣停水家戶到今天上午已減少到約2萬戶；在福島縣的部分，相關單位希望能在今天完成搶修恢復供水。

另外，營運東北新幹線的JR東日本公司表示，東北新幹線列車因強震出軌，目前從岩手縣盛岡站到櫪木縣那須塩原站區間雙向停駛。

JR東日本公司已從19日加開東北本線臨時快速列車，協助疏運往來兩地乘客。各航空公司與巴士公司，也針對新幹線停駛加開往來東北與東京間的臨時航班與車班。

讀賣新聞報導，JR東日本公司今天上午開始進行出軌車廂移除作業。由於17節車廂有16節出軌，具體做法為將出軌車廂吊起讓車輪回到軌道上，再透過其他車輛牽引返回車輛基地（機廠）。

由於移除出軌車輛需要花一點時間，加上還要搶修因地震損壞的電線桿等設備，目前預料東北新幹線要到4月以後才可能恢復全線通車。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110320

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