俄侵烏以來沒休息過 車諾比電廠員工終於可輪休

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（中央社維也納20日綜合外電報導）聯合國核子監督機構今天表示，俄羅斯軍隊上月攻占車諾比核電廠後，在這座放射性廢料設施日以繼夜工作的單班制員工，現約有一半已可由其他烏克蘭員工輪替。

1986年，車諾比（Chernobyl）核電廠曾發生世上最慘重的核災。

3個多星期前俄軍控制這個位於現已廢棄的電廠附近的核廢料設施，由於無人可輪替，當時當班的人員從那時一直不間斷地工作。

國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）表示，由於員工筋疲力竭，且在極度高壓的情況下工作，安全威脅日漸升高，因此呼籲讓員工得以輪替。

國際原子能總署今晚發聲明引述署長葛羅西（Rafael Grossi）指出：「他們在那裡太久了，我衷心希望其餘員工也可以盡快輪班。」

原能總署說：「外國軍隊壓境，他們先前一直在壓力這麼大且疲累的環境中執行重要的工作任務，沒有適當的休息。」

原能總署表示，烏克蘭核子主管機關通知該署，已從今天上午起開始輪班。

葛羅西表示：「這是很正面的發展，雖然有點遲了。現在（車諾比）部分員工已經可以輪班，回家休息。他們在這麼艱困的環境中工作，我們衷心敬佩。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110321