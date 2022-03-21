更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金
娛樂

奧斯卡前線／珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...
生活

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
馬紹爾總統柯布亞將抵台展開國是訪問 上任2年來首度訪台
首頁 / 國際

俄侵烏以來沒休息過 車諾比電廠員工終於可輪休

2022/3/21 10:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維也納20日綜合外電報導）聯合國核子監督機構今天表示，俄羅斯軍隊上月攻占車諾比核電廠後，在這座放射性廢料設施日以繼夜工作的單班制員工，現約有一半已可由其他烏克蘭員工輪替。

1986年，車諾比（Chernobyl）核電廠曾發生世上最慘重的核災。

3個多星期前俄軍控制這個位於現已廢棄的電廠附近的核廢料設施，由於無人可輪替，當時當班的人員從那時一直不間斷地工作。

國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）表示，由於員工筋疲力竭，且在極度高壓的情況下工作，安全威脅日漸升高，因此呼籲讓員工得以輪替。

國際原子能總署今晚發聲明引述署長葛羅西（Rafael Grossi）指出：「他們在那裡太久了，我衷心希望其餘員工也可以盡快輪班。」

原能總署說：「外國軍隊壓境，他們先前一直在壓力這麼大且疲累的環境中執行重要的工作任務，沒有適當的休息。」

原能總署表示，烏克蘭核子主管機關通知該署，已從今天上午起開始輪班。

葛羅西表示：「這是很正面的發展，雖然有點遲了。現在（車諾比）部分員工已經可以輪班，回家休息。他們在這麼艱困的環境中工作，我們衷心敬佩。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110321

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族