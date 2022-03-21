俄軍包圍蘇米市 烏克蘭官員：化工廠氨氣外洩

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（中央社烏克蘭蘇米21日綜合外電報導）烏克蘭東北部城市蘇米（Sumy）被俄軍包圍，蘇米州州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）今天表示，蘇米市一間化學工廠發生氨氣外洩事故。

路透社報導，這家名為Sumykhimprom化工廠的氨外洩事故，發生在當地時間凌晨4時30分。

吉維茨基並未透露事故原因，僅說方圓5公里內區域居民都很危險。

吉維茨基說居民應前往避難所和地下室掩護，他說氨氣是種「具有刺鼻氣味的無色氣體」。

不過吉維茨基也表示，受目前風向影響，這座城市未面臨立即威脅。

法新社提到，吉維茨基還說，緊急服務單位人員已在現場。

根據Sumykhimprom化工廠官網，這座工廠內生產各種化肥。

蘇米位在烏克蘭首都基輔東方約350公里，數週來遭遇激烈衝突。在俄軍入侵烏克蘭前，蘇米原本約有25萬人口。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110321