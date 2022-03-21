Telegram釋善意 巴西法官撤銷禁令

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（中央社巴西利亞20日綜合外電報導）巴西最高法院法官日前槓上通訊軟體Telegram，下令封鎖Telegram在境內使用。不過在Telegram遵守最高法院的命令修改平台後，法官今天撤銷禁令。

法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）在法院公布文件中寫道：「考慮到（法院要求做出的修改）得到充分處理，我撤銷完全暫停Telegram在巴西營運的決定。」

莫瑞斯以Telegram未能遵守巴西當局命令，刪除被發現含有假消息的資訊為由，下令立即在境內封鎖Telegram。

法院禁令發出後，Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）向最高法院道歉，將其歸咎於「溝通問題」，稱是電子郵件寄錯信箱導致。

度洛夫要求法院延後禁令，以便Telegram有時間在巴西任命一名代表改善與法院溝通。法官在昨天給予24小時修改，以便撤銷禁令。

莫瑞斯今天表示，Telegram告知已採取幾項反假消息措施，包括「手動」監控巴西100個最受歡迎的頻道。

莫瑞斯還要求移除巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）去年8月在Telegram的貼文。波索納洛在沒有證據的情況下質疑巴西電子投票系統的可靠性，這個系統從1996年就開始使用。

波索納洛的貼文已於昨天消失，取代貼文的通知顯示「無法顯示這個訊息」，因為「它違反當地法律」。

波索納洛說，暫停Telegram的使用「令人無法接受」，並表示這威脅到巴西人的自由。

波索納洛因違反臉書（Facebook）、推特（Twitter）和YouTube有關假消息的規定，許多貼文都遭到封鎖，他一直鼓勵支持者透過Telegram追蹤他的動態。

他在Telegram擁有超過100萬名追蹤者，這還不包括像「波索納洛2022連任」（Reelect Bolsonaro 2022）這樣的粉絲群，他希望透過Telegram穩固支持者。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1110321