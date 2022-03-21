尹錫悅要搬韓國總統辦公室 青瓦台憂過於倉促

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）韓國總統當選人尹錫悅欲將總統辦公室從青瓦台搬到位於龍山的國防部現址；青瓦台今天對此表示憂心，認為距新政府上任時間不多，搬遷辦公室及相關部會的決定過於倉促，可能造成國安相關事務混亂。

尹錫悅20日宣布欲將總統辦公室搬到距離青瓦台約6公里的國防部現址，並將青瓦台開放給民眾參觀。位於龍山的國防部、合同參謀本部必須配合搬遷。

青瓦台與民溝通首席秘書朴洙賢今天轉述國家安全保障會議（NSC）擴大部門長官會議結果，認為倉促搬遷國防部、合同參謀本部、總統辦公室及幕僚機構等似乎過於勉強；在朝鮮半島緊張局勢升溫同時，搬遷國防部、參謀本部及青瓦台危機管理中心，也可能造成國安事務空窗及混亂。

朴洙賢表示，現任政府會向尹錫悅及交接委員會表達對此事的憂慮，並充分進行必要協議，建議若沒有急迫原因，在國防部、參謀本部及青瓦台都做好準備的狀況下，推動總統辦公室搬遷事宜可能較為合適。

他也提到，國防安保與軍方統帥等現任政府及總統職務，到任期最後一天的午夜都不能有一刻鬆懈，「希望能讓國防部、合同參謀本部等相關機關到最後一刻都能穩定遂行任務」。

韓國輿論認為，青瓦台這次言論表達不認同尹錫悅搬遷辦公室決定。尹錫悅方稍早則對此表示遺憾，但強調會履行5月10日上任當天完全開放青瓦台的承諾。

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尹錫悅方發言人金恩慧透過聲明向媒體表示，「若文在寅總統在政權交接的必須事項上拒絕合作，也沒有可以強制進行的方法」，並表示新政府上任會優先處理民生問題及其他最急迫的國政事項。

尹錫悅政府上任距今僅剩1個多月，但與現任政府在交接事項上似乎還有許多地方無法取得共識，尹錫悅當選至今逾一週仍未與現任總統文在寅會面，除總統辦公室搬遷問題，輿論推測文在寅任內最後的人事任命及是否特赦前總統李明博等問題，是文尹雙方僵持不下的原因。（編輯：韋樞）1110321