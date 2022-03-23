新加坡Omicron疫情趨緩 專家籲放寬社交措施

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（中央社記者侯姿瑩新加坡23日專電）新加坡Omicron疫情已過高峰期並逐步趨緩，專家認為星政府可逐步放寬社交措施，包括餐廳內用人數限制由目前最多5人放寬至10人一桌，以及放寬大型運動活動的人數限制等。

受到Omicron變異株蔓延全球多國的影響，新加坡先前也爆發一波疫情，導致確診人數激增，2月22日新增2萬6032人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），創下疫情爆發以來的單日新增確診人數紀錄。不過，最近幾週確診人數已逐步下降。

新加坡總理李顯龍今天透過臉書發文表示，隨著Omicron疫情趨緩，星國疫情也跟著改善，「新加坡民眾正逐漸學著與病毒共存」。

李顯龍預告，他明天將再度發表全國電視演說，說明新加坡疫情狀況以及下一階段將採取的措施。

隨著新加坡近期確診病例下降，星媒報導，專家認為星政府可逐步放寬社交措施，例如在每組顧客保持一公尺的社交距離下，餐廳內用人數限制可從目前最多5人一桌放寬至最多10人一桌，以及進一步放寬大型運動活動的人數限制等。

星國跨部會抗疫工作小組日前宣布，自15日起鬆綁部分防疫措施，其中包括維持社交聚會人數最多5人，但每戶家庭可接待的訪客人數從每天最多5人放寬至每次最多5人；民眾外出仍須戴口罩；在有戴口罩的情況下，就不需要強制保持一公尺的社交距離等。

新加坡採取「與病毒共存」策略，接種COVID-19疫苗及追加劑是重要防疫措施之一。依星國衛生部統計，過去28天內的確診病例中，99.7%都是輕症或無症狀。

截至21日為止，新加坡92%人口已完整接種COVID-19疫苗，71%人口也接種了追加劑。

據衛生部統計，新加坡昨天新增1萬3166起確診病例、6起死亡病例；累計103萬5721人確診，其中1214人病故。星國人口約545萬。

專家向星媒表示，隨著疫情逐步趨緩，預估新加坡單日新增確診病例可能在未來4到6個月內降至每天500至1000起，並維持一段時間。（編輯：黃自強）1110323