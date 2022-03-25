馬紹爾外長在台表態 願與美國續簽自由聯合協定

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（中央社記者黃雅詩台北25日電） 美國與馬紹爾群島間的「自由聯合協定」（COFA）明年到期，日前傳出談判卡關，中國擬趁隙延伸太平洋勢力。馬紹爾外長粘瑞今天在訪台記者會明確表達，馬紹爾希望與美國續約。

美國與太平洋的馬紹爾群島、密克羅尼西亞、帛琉等3國簽署COFA，該協定包含經濟軍事等面向，軍事層面允許美國徵用3國土地作為軍事基地，以及驅逐其他未獲美國許可的軍事力量。美國與馬國、密國在2003年重新簽署時效20年的約定，預計明年屆期，美、帛間的協定則將在2024年屆期。

路透社日前報導，美國前總統川普時期就開始與馬國的COFA續約談判，但2020年迄今都停滯不前，美國國務院22日任命前北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）負責談判，被認為意在抗衡中國在南太擴充影響力。

馬紹爾群島外交暨貿易部長粘瑞（Hon. Casten N. Nemra）今天代表馬紹爾來台訪團舉行「國是訪問成果記者會」。被問到是否與美國續簽COFA，他表示，這個協定涉及外交、經濟、安全各層面，明年是關於經濟的條款將屆期，這情境20年前也曾發生過，美馬雙方後來以夥伴角色坐上談判桌對話，決定延續合約，「相信這次狀況也會一樣」。

粘瑞表示，美國與馬國大約2年前開始續約談判，如同大家所注意到的，美國近日任命尹汝尚作為新的談判代表，被視為一個備受肯定的舉動，不只是對馬紹爾來說，對另外兩個簽約國密克羅尼西亞、帛琉也是，將有助增近三國與美國間的交往（engage）。

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粘瑞說，馬紹爾視美國夥伴關係至為「獨特」，因此有意願與美國延續COFA協定，他希望尹汝尚能解決雙方重要談判挑戰，亦即「核爆賠償」的歷史問題，另外馬國是遭受氣候變遷衝擊的首要國家，馬國希望續約談判能強化與美國在氣候變遷議題上的合作。

粘瑞指出，馬國看待與美國此次續約談判，重新審視（review）是重新聯合（re-engage）的機會，他對美國與馬國對話成果樂觀以待。在安全方面，目前依照COFA協定，美國在馬國有軍事基地與部署長程飛彈，馬國另外也開放水域給澳洲、台灣等理念相近國家使用，馬國將繼續在維護全球安全方面扮演好自己的角色。（編輯：翟思嘉）1110325