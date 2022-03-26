蒲亭抱怨西方欲抹殺俄國 JK羅琳反指他不容異議

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭抱怨西方國家試圖「抹殺」俄羅斯，還拿英國小說家JK羅琳過去遭輿論抨擊的例子相比較。JK羅琳隨後反擊表示，這種話或許不該從「屠殺平民」的人嘴裡說出來。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蒲亭（Vladimir Putin）昨天與文化界人士舉行視訊會議時，抱怨西方國家的「取消文化」試圖「抹殺」俄羅斯，還拿俄國現況與JK羅琳（J.K. Rowling）過去遭受大眾抨擊、抵制的例子相提並論。

JK羅琳2020年撰寫的一篇文章被認為涉嫌歧視跨性別者，當時她的粉絲網站決定與她劃清界線。

蒲亭透過視訊對藝文工作者說：「JK羅琳最近被封殺，因為她…不討所謂性別自由粉絲們的喜歡。」蒲亭自己一向高舉保守價值大旗，並不支持跨性別和同性戀權利。

蒲亭還說：「如今，他們企圖抹殺一個擁有千年歷史的國家和我國人民，我是指一切與俄羅斯有關的歧視日益嚴重，這種趨勢正在一些西方國家顯露出來。」

自蒲亭於2月24日下令出兵烏克蘭之後，俄羅斯就面臨國際強烈譴責及種種制裁。

他進一步將俄國文化在西方世界所受待遇比擬為納粹德國的審查制度。他說，「（俄國作曲家）柴可夫斯基（Pyotr Tchaikovsky）、蕭士塔高維奇（Dmitry Shostakovich）和拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninov）從海報上消失；俄國作家及作品被禁」，但未舉證。

蒲亭聲稱：「上一次這麼大規模摧毀不受歡迎文學作品的運動，是出自近90年前的德國納粹之手。」

以「哈利波特」（Harry Potter）系列小說聞名的JK羅琳在推特（Twitter）寫道，批評西方「取消文化」（cancel culture）的言論，或許最不該從「屠殺平民」或「對異議人士下毒、囚禁」的人嘴裡說出來。

「取消文化」是指知名人物或企業因言行引發大眾反感而遭輿論抵制的現象。

JK羅琳的推特帳號擁有近1400萬名跟隨者，她轉推了英國廣播公司新聞網（BBC News）2021年一篇報導的網頁連結，內容是關於俄國反貪腐運動人士納瓦尼（Alexei Navalny）遭人下毒、陷獄的經歷，推文末尾還加上「#我挺烏克蘭」（#IStandWithUkraine）的主題標籤。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110326