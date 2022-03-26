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美國政府同意售使用權 川普集團華府飯店將改名

2022/3/26 15:38
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國政府今天表示，同意川普集團與CGI商業集團達成的交易，將位於華府的「川普國際飯店」使用權出售給CGI，前總統川普的名字將不再出現在這棟豪華物業的正門。

路透社報導，美國聯邦總務署（GSA）表示，同意川普集團（The Trump Organization）與邁阿密投資集團CGI商業集團（CGI Merchant Group）的交易。

CGI先前另與希爾頓全球控股公司（Hilton Worldwide Holdings）達成協議，要將川普國際飯店（Trump International Hotel）改名為華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria Hotel）。

掌理聯邦建築物與土地的總務署，2013年同意將興建於19世紀末的舊郵政大樓（Old Post Office）租賃給川普的房地產公司60年，外加延長租約40年的選擇權，集團斥資2億美元整修的川普國際飯店於2016年開張，當時川普是共和黨總統候選人。

這座飯店距離白宮僅4個街區，在川普擔任總統期間，他的支持者和一些外國政要都是飯店座上賓，而這也是外界批評認為其違反道德法的癥結點。

根據美國媒體報導，川普集團已達成協議，以3.75億美元（約新台幣108億元）價碼將川普國際飯店使用權賣給CGI商業集團，這可為他帶來1億美元的利潤。

民主黨國會議員曾敦促聯邦總務署在川普出售使用權前取消租約，認為川普在美國政府2013年將房產出租給他時，可能提供誤導人的財務狀況。

川普集團和CGI商業集團並未立即回應置評請求。

根據眾議院監督暨改革委員會（House Oversight and Reform Committee）去年10月公布的文件，川普國際飯店在2016年開張到2020年8月期間，累計虧損超過7100萬元。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110326

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