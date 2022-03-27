菲律賓塔爾火山維持3級警戒 近萬居民撤離

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（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）馬尼拉都會區南方的塔爾火山繼昨天噴發3000公尺高的蒸氣岩漿羽流後，今天凌晨又噴發兩次高達800和400公尺的蒸氣羽流，警戒層級維持3級，周邊社區已撤離近萬名居民。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）今天通報，3級警戒下，意謂塔爾火山（Taal）火山口有岩漿侵入，可能進一步導致後續噴發。

菲律賓火山暨地震研究所表示，考慮若後續出現更劇烈噴發，火山碎屑密度流（PDC）和火山海嘯可能的危害，強烈建議塔爾火山島和八打雁省阿岡西約鎮（Agoncillo）、勞瑞鎮（Laurel）等高風險社區居民撤離。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）與菲律賓新聞社（PNA）報導，截至26日下午，阿岡西約鎮已疏散1689人。勞瑞鎮3個村落約8000名居民撤離到避難所。

塔爾火山距馬尼拉都會區約70公里，2020年以來多次噴發，周邊數千名居民至少4度被迫撤離。

2020年1月，塔爾火山曾噴發約1公里高火山灰雲，警戒層級上升到第4級，瀕臨爆發。火山灰甚至飄散到大馬尼拉地區，馬尼拉國際機場一度暫停起降。

菲律賓火山警戒分為5級，1級意謂出現低程度火山擾動；2級是預警；3級是有岩漿侵入岩層，可能導致火山爆發；4級意謂火山瀕臨爆發；5級是火山已爆發，岩漿或灰柱自火山口蔓延6公里。（編輯：周永捷）1110327