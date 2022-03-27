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中國海警船出沒黃岩島海域 菲國控影響巡邏艇航行

2022/3/27 19:48
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（中央社馬尼拉27日綜合外電報導）菲律賓海岸防衛隊今天通報，一艘中國海警局船隻最近在有爭議的南海水域發生「近距離活動」事件，「限縮」了一艘在附近巡航的菲律賓海岸防衛隊船隻航行。

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）透過新聞稿指出，這起事件發生在3月2日，當時菲律賓海岸防衛隊在黃岩島（Scarborough Shoal）周遭進行海洋巡防行動。

目前尚不清楚菲律賓是否就這起事件提出外交抗議。菲律賓海岸防衛隊表示，公開此事件之前，必須先得到西菲律賓海國家工作小組（National Task Force for the West Philippine Sea）的同意。

菲律賓海岸防衛隊提到，這起事件涉及一艘舷號為3305的中國海警局船隻，這艘船朝向菲國巡邏艇「馬拉布里戈號」（BRP Malabrigo），在距離僅約19.2公尺處進行近距離活動。

菲律賓海岸防衛隊表示：「這限縮了馬拉布里戈號的活動空間，明顯違反1972年的國際海上避碰規則（COLREGS）。」

菲律賓海岸防衛隊司令阿布（Artemio Abu）指出，海岸防衛隊已要求外交部透過「基於規則的和平方法」協助處理這個問題。

菲律賓外交部和中國駐馬尼拉大使館則沒有立即回覆置評請求。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110327

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