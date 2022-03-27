小丑扛機槍保衛基輔 矢言戰後再帶來歡笑

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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭職業小丑謝爾勳（Serhii Shershun）自開戰後已離開馬戲團，進駐基輔的一個檢查哨，他表示俄羅斯入侵可不是開玩笑的事。

這位50歲大叔比較在行的是雜耍和模仿，而今他扛著一挺機槍，成了烏克蘭大規模動員的民防志工一員。

他告訴法新社：「我反對敵人來到我的土地上，殺害我的家人、我的朋友、我的孩子，還有婦女，這樣是不對的。」

謝爾勳藝名叫席希（ShiSh），他說他的妻子也是個小丑，他的兒子們也準備從事這個行業，一個是雜耍演員，另一個在馬戲學校。

謝爾勳穿著迷彩長褲而不是寬鬆的小丑褲，披著一件藍色夾克，頭戴一頂歪斜的棒球帽。他說：「我們在巡迴演出，我們過著平靜的生活，我們讓人們開心，但突然…就停止了。」

在首都一個沙袋和混凝土構築的檢查哨，謝爾勳開著玩笑抱怨道，他的肩膀因為扛了一把較重的武器而受傷。

他的武裝民防志工團隊攔下每一輛過往的汽車，檢查人們的身份，並查看後車箱。

他們在搜查俄羅斯間諜和「破壞者」，烏克蘭擔心這些人會發動攻擊，或標記莫斯科所要打擊的目標。

他說：「我為什麼要來？因為我不得不來。我無法用言語解釋，這是出於對入侵俄軍的一種魔鬼式仇恨。」

基輔各地檢查哨的民防志工來自三教九流，他們身穿軍服，搭配運動衫、各式帽子和毛帽、太陽眼鏡以及步槍。

一些路障有假人警衛，像是攜帶火箭發射器的人體模型，甚至還有一個穿著盔甲的騎士。其它路障則是用舊的俄製拉達（Lada）汽車組成。

但防守檢查哨是一件嚴肅的工作。志工們在寒冷中度過漫長的日日夜夜，努力保持警惕。他們同時也正冒著生命危險。

最近，在謝爾勳的檢查哨，志工朝一輛塗有紅色俄軍「Z」符號、試圖撞向他們的汽車開槍。駕駛中彈受重傷。

21歲的卡拉諾娃（Svitlana Kalanova）是救治這名攻擊者的醫護人員之一，她是從事自體免疫疾病（Autoimmune diseases）研究的生物化學科系畢業生，受過急救專業訓練。

她於短暫休息時坐在陽光下說道：「他在檢查哨不聽我們的人勸阻，還試圖傷害我們的人，這就是他們開槍的原因。」

「我從來沒見過這麼多血，但我已經準備好了。我想我這輩子都已經準備好了。」

成千上萬烏克蘭人加入志工行列。有些人被派往前線與正規部隊一起作戰，另一些人被派往各地檢查哨。

其他人則協助確保那些奮力抵禦俄羅斯入侵的人，有足夠的糧食和補給，以及擁抱。

在一所學校擔任校長的博瑞茲卡（Svitlana Boretska） 說：「每當士兵來到這裡，我說我們要做的第一件事就是擁抱。」她現在負責一個志工供應中心，裡面裝滿了鞋子、衣服和其他配備。

「對那些男孩來說，任務很艱鉅，我們力圖在情感上以及任何我們所能做的，幫助他們。我們給他們衣服穿，給他們吃的。」

「我們就像後方防線。這就是為什麼我需要像前線戰士一樣可靠。」

烏克蘭大規模軍事化，引發人們擔憂戰勝俄羅斯後，將難以恢復正常，但小丑席希並不擔心。

「一旦戰爭結束，我有一些大計畫。我經營一家兒童小丑和啞劇工作室，我們很快就會推出一個計畫好的表演。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110327