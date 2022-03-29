美國務卿訪摩洛哥 將與阿聯領導人會面

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（中央社摩洛哥首都拉巴特29日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天將在北非國家摩洛哥與阿拉伯聯合大公國的實際領導人會面，兩人將商討雙方在石油、伊朗和烏克蘭危機等議題上的歧見。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）此行也將與摩洛哥及另個北非國家阿爾及利亞的官員會談。這個區域先前曾因西撒哈拉（Western Sahara）主權爭議，而有一段時期情勢緊張。

布林肯此行目的在於與阿拉伯盟邦加強關係。這些國家因為美國逐漸降低對區域的安全承諾，而感到不快。

波斯灣各王國是華府長期友好夥伴國，美國國務卿過去出訪中東時，通常會停留這些國家，但這次布林肯卻不尋常並未停留。

不過，他今天仍預計與阿聯實質統治者王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）會面，並將藉此強調阿聯與沙烏地阿拉伯對美國的重要性。

美國官員指出，兩人討論議題將涵蓋葉門戰事、伊朗和全球能源市場，以及阿聯與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）交好一事。

華府希望阿拉伯盟國能對俄羅斯採取更強硬立場，在聯合國投票時能與美國站在同一陣線，或是加入西方對俄國實施制裁，甚至給予烏克蘭安全援助。

聯合國安全理事會2月對烏克蘭議題投票時，阿聯選擇棄權；摩洛哥代表則缺席聯合國大會的另一場相關表決。阿聯和沙烏地阿拉伯都與俄羅斯有越來越重要的能源結盟關係。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110329