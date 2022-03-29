越南開放拚經濟 第1季GDP成長5.03%

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越南2022年第1季的經濟成長率為5.03%，但隨著全球油價上漲，也面臨了很大的通膨壓力。圖為越南民眾在加油站加油。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月29日

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（中央社記者陳家倫河內29日專電）越南防疫思維以「與病毒共存」代替「清零」盼帶動經濟發展。越南統計總局（GSO）今天表示，今年第1季國內生產毛額（GDP）達5.03%，但疫情與國際局勢也讓越南面臨通膨壓力。

越通社（VNA）報導，越南今年第1季的經濟成長表現優於去年同期的4.72%，2021年第4季則為5.22%。在疫情之前，2019年第1季的經濟成長率則為6.85%。

越南統計總局傳統上在當月或當季結束前公布經濟數據，之後再修改。

越南統計總局局長阮氏香（Nguyen Thi Huong）表示，越南2022年第1季經濟成長率與去年相較有很多積極的變化，服務業正強力復甦，工業發展良好，尤其是製造業。

根據統計，越南今年第1季農業成長2.45%，工業與營造業成長6.38%，服務業成長4.58%，對全國經濟成長率貢獻分別為5.76%、51.08%、43.16%。

外貿表現方面，越南第1季出口成長12.9%，達885.8億美元；進口成長15.9%至877.7億美元，貿易順差8.09億美元。

越南今年第1季的消費者物價指數（CPI）年增1.92%。越南統計總局表示，3月CPI月增0.7%，寫下自2012年以來的最高月增幅紀錄；在11項重點商品與服務中，有10項的價格都高於2月。

阮氏香表示，隨著全球燃料與建築材料價格上漲，推升今年第1季CPI的成長。但她指出，越南國內商品價格目前基本上都獲得控制，但今年的通膨壓力仍相當高。

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阮氏香說，在烏克蘭與俄羅斯的衝突背景下，全球商品與原物料的價格持續大幅攀升，導致全球供應鏈中斷，特別是汽油價格上漲，造成生產成本很大的壓力。

越南政府去年10月喊出「與病毒共存」，之後逐步鬆綁各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，希望藉由開放帶動經濟復甦。越南2022年的經濟成長率目標設在6%至6.5%之間。（編輯：韋樞）1110329