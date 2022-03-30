挑戰巨大 聯合國為烏克蘭100萬人供應食物

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（中央社羅馬30日綜合外電報導）聯合國世界糧食計畫署（WFP）今天表示，聯合國正為烏克蘭境內約100萬人提供緊急食物，但警告有更多人正在挨餓，有些成人為了讓孩子們有得吃，寧可自己餓肚子。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月後，總部位在羅馬的WFP稱，儘管有安全上的問題，但WFP已設法「供應食物給烏克蘭各地最弱勢的人群」。

那包括向第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的許多家庭提供33萬條新出爐的麵包，並透過兩個跨機構人道車隊，向北部城市蘇米（Sumy）及哈爾科夫的衝突地區提供食物。

WFP說，預計未來幾天會有更多運送食物的車隊抵達烏克蘭。

WFP烏克蘭緊急協調員克恩（Jakob Kern）在一份聲明中說：「從頭開始建立行動並取得食物供給100萬人，堪稱是一場巨大的挑戰。」

但他補充說：「如今架構已然就緒，我們需要資金以繼續提供援助，幫助300萬有需要的人。」

這個聯合國機構表示，烏克蘭境內有超過650萬人流離失所，食物是人們最關心的3大問題之一，估計有45%的人擔心找不到足夠的食物。

WFP說：「據報現在有1/5的人不得不減少用餐的份量和次數，還有些成人不吃飯，好讓他們的孩子有飯吃。」

該機構表示需要5億9000萬美元，來幫助烏克蘭310萬有需要的人。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110330