土耳其檢察官要求 哈紹吉案移交沙烏地審判

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（中央社記者何宏儒安卡拉31日專電）在安卡拉尋求與利雅德修補關係之際，土耳其一名檢察官今天要求停止對沙烏地阿拉伯記者哈紹吉遭到慘殺案進行缺席審判，並將本案卷宗移送沙國。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，伊斯坦堡主要的法庭今天開庭結束後，哈紹吉（Jamal Khashoggi）的土耳其籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz）推文說：「這名檢察官提出依照沙烏地的要求，將卷宗移送沙烏地阿拉伯，讓本案在土耳其結案。」她指出，法院將會徵詢土耳其司法部意見。

據土耳其多安通訊社（DHA）報導，這名檢察官認為，「由於嫌犯為外國人，法院諭令無法執行，導致本案一直在拖延」。

時年59歲的「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家哈紹吉於2018年10月2日進入沙烏地駐伊斯坦堡總領事館領取再婚所需文件時遭到殘殺，遺體至今下落不明。他生前最後幾分鐘的錄音內容揭露來自利雅德的暗殺小組如何殺害並且將他肢解。

土耳其檢方於2020年3月間針對本案起訴20名沙烏地人，包括曾經擔任沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）資深幕僚的前情報機構副首長阿希里（Ahmed al-Assiri）和前王室媒體顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani）。

根據起訴書，阿希里遭控組暗殺團隊、策劃謀殺哈紹吉；卡塔尼則因對暗殺團隊下達指令，被控教唆和主導暗殺行動。其他被告主要是遭控參與行動的沙烏地官員。土耳其檢方也對相關人員發出逮捕令。位在卡格拉岩（Caglayan）的伊斯坦堡省主要法院同年7月3日就本案對20名沙烏地人開始進行缺席審判。

土、沙這兩個中東區域大國敵對多時，在卡達外交危機時立場相左、哈紹吉案更導致關係破裂；雙方在伊斯蘭主義運動穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）、埃及政變、利比亞和敘利亞衝突等議題的立場上也都南轅北轍。

2020年11月20國集團（G20）高峰會期間，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與沙烏地國王沙爾曼（King Salman）通電話「破冰」，安卡拉與利雅德後來致力修補緊張關係造成的外交損害。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）2021年5月訪利雅德與沙烏地阿拉伯外長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）會談，盼修補因哈紹吉案而毀損的關係。（編輯：張佑之）1110331