華郵記者哈紹吉謀殺案 美認定沙國王儲享豁免權

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼因涉及2018年沙國記者哈紹吉命案而在美國面臨訴訟。不過最新法庭文件顯示，美國政府昨天建議，針對此案，王儲應可享有不受起訴的豁免權。

法新社報導，沙國實質上的統治者穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）9月底被任命為總理。外界認為，他希望避免涉入外國法院的案件，包括已故華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）未婚妻吉茲（Hatice Cengiz）在美國提出的民事訴訟。

4年前，哈紹吉在沙烏地駐伊斯坦堡領事館內遭沙國特工殺害並肢解，美國情報部門認為這是由王儲下令執行。王儲則先是否認下令殺害哈紹吉，後來承認這起事件是「在我的監督下」發生。

王儲的律師先前主張，王儲「身處沙烏地阿拉伯政府最高層」，因此有資格獲得美國法院賦予外國國家元首等高階官員的豁免權。

根據規定，美國政府必須在昨天之前就此事發表意見，或可選擇不表示意見，惟政府的建議對法院並無強制約束力。

拜登政府在發給法院的意見書中表示，「美國政府特此告知法院，被告人沙烏地阿拉伯王國總理穆罕默德．沙爾曼是現任政府領導人，因此在本案享有豁免權。」

意見書還提到，「國務院對本案案情沒有任何看法，並重申其對哈紹吉令人髮指謀殺案的明確譴責。」

這封意見書引發吉茲與其支持者的憤怒，其中包括哈紹吉一手創立、總部位於美國的非政府組織「現在就為阿拉伯世界爭民主」（Democracy for the Arab World Now，簡稱DAWN）的代表們。

吉茲發布推文稱，「今天，哈紹吉又死了一次。這不是所有人預期之內的決定。我們原本認為#美國可能帶來正義的曙光，但現在又再度證明，金錢戰勝了一切。」

國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）也說，華府的建議是「深刻的背叛」。

在吉茲和DAWN提起的民事案件中，原告聲稱王儲和20多名共同被告在預謀下綁架、捆綁、下藥、折磨並殺害哈紹吉。

他們希望尋求懲罰性賠償金，並證明這起謀殺案是由「沙烏地領導階層最頂端」下令執行。（譯者：施施/核稿：楊明暐）1111118