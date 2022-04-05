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美疾管中心：BA.2占COVID-19變異株病例近3/4

2022/4/5 11:37
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，估計在美國每4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株病例中，Omicron亞型變異株BA.2就占了近3例。

路透社報導，美國新增COVID-19病例數在今年1月創下高峰後，如今已大幅減少。在亞洲和歐洲部分地區疫情再起後，部分人擔心美國又掀一波疫情；不過，美國衛生專家認為可能性不高。

根據美國疾管中心資料，美國COVID-19單日新增病例截至4月1日的7天滾動平均值為2萬6106例，略低於一週前的2萬6309例。

疾管中心估計，截至4月2日，高傳染力的亞型變異株BA.2占美國COVID-19變異株病例的72.2%，比前一週近57.3%大幅增加。

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世界衛生組織（WHO）資料顯示，目前BA.2占全球所有定序病例約86%。已知此一變異株比Omicron亞型變異株BA.1和BA.1.1更具傳染力，但目前證據顯示，BA.2導致重症的可能性不會比較高。

美國衛生主管機關考量到免疫力逐漸下降及Omicron變異株帶來的風險，上週批准50歲以上和免疫系統受損的較年輕群體使用輝瑞（Pfizer）/BioNTech、莫德納（Moderna）疫苗作為第2劑追加劑。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110405

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