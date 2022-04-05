烏副總理：一度遭俄軍扣押紅十字會成員已獲釋

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（中央社烏克蘭利維夫5日綜合外電報導）烏克蘭副總理今天表示，紅十字國際委員會一個小組在試圖抵達烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）時被攔下，被扣押在附近的曼胡什鎮（Manhush），經過談判後，他們已獲釋。

路透社報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說：「經過談判，他們在夜間獲釋並被送往（鄰近城市）札波羅熱（Zaporizhzhia）。」

根據法新社，紅十字國際委員會（ICRC）表示，機構連日以來一直設法派團隊前往馬立波，為數以千計平民提供離開的安全通道，但在俄軍目前控制的曼胡什鎮遭攔下。

根據ICRC聲明，遭曼胡什警方扣押的團隊成員已於昨晚獲釋，團隊又開始專注在人道撤離行動上。

馬立波遭俄軍包圍已逾1個月，國際譴責口惠而實不至，當地居民只能自謀生路。先前試圖撤離居民的措施一再以失敗告終，不過有些人已甘冒生命危險突破重圍。

馬立波在戰前約有50萬居民。市長表示，馬立波已有90%遭到破壞，目前仍有13萬人受困，俄軍仍持續不斷轟炸。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1110405