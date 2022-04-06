俄國宣傳反帝反殖民奏效 入侵烏克蘭非洲有支持聲

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（中央社象牙海岸阿必尚6日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，形象一落千丈，但非洲領袖、反對派人物和具影響力的社會人士卻加強聲援克里姆林宮，凸顯俄國在非洲主打反帝、反殖民所累積的「軟實力」。

法新社報導，泛非洲主義者是最公開力挺俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的其中一群人，他們提倡的非洲團結和反帝國主義原則，在冷戰（Cold War）高峰時期蓬勃發展。

具有法國、貝南國籍的泛非主義者塞巴（Kemi Seba）3月初曾說，蒲亭「想恢復自己的國家」，「他的雙手並未沾染奴隸制度和殖民化的鮮血」。

「蒲亭不是我的救世主，但比起西方世界所有的總統，還有非洲所有被西方寡頭支配的該死總統，我更喜歡他。」

烏干達萬年總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）之子凱內魯加巴中將（Muhoozi Kainerugaba）也熱情支持蒲亭，2月底他曾推文稱：「多數人類（非白人）支持俄國對烏克蘭的立場，蒲亭是對的！」

俄烏危機之初，許多非洲國家都表態支持俄羅斯，或者至少在外交上態度含糊。

聯合國大會（UN General Assembly）3月2日雖高票通過譴責俄國入侵烏克蘭，但在棄權的35國當中，有16國位於非洲，厄利垂亞則是投下反對票，另有8個非洲國家未參與表決。

瑞典馬爾默大學（Malmo University）研究人員塔瓦特（Mahama Tawat）表示：「整體而言，棄權國家不是專制政體，就是在歷史上跟俄國有關的國家，經常是從蘇聯時期就有軍事聯繫。」

非洲對俄國的支持根植於1950、60年代，當年克宮支持反帝、反殖民運動，並協助對抗種族隔離。

南非激進領袖馬萊馬（Julius Malema）3月21日在沙佩韋爾屠殺（Sharpeville massacre，事發於南非少數白人統治時期）週年集會上說：「我們在這裡對北大西洋公約組織（NATO）和美國說：『我們不支持你們，我們支持俄國。』」

「今天，我們想跟俄國說：『謝謝你們在（各界）還不時興關注（我們）時就給予力挺，別懷疑我們給予的支持，俄羅斯，給他們一個教訓，我們需要嶄新的世界秩序，我們受夠了被美國頤指氣使。』」

沙赫爾地區（Sahel，介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間）也出現挺俄集會。法國是這裡的前殖民勢力和傳統盟友，如今俄國在此擴張影響力，侵蝕法國勢力。

馬利軍政府和中非共和國（CAR）政府已轉而求助數以百計的俄國準軍事部隊給予支持。上週馬利武裝部隊剛接收兩架俄國戰鬥直升機和雷達，用以對抗當地十年來的聖戰分子叛亂。

克宮的「軟實力」還透過社群媒體和其他管道被放大。

塔瓦特分析：「宣傳顛覆秩序的訊息正在YouTube頻道上擴散，它們製造西方和非洲政權之間的分歧，助長俄國利益。」

喀麥隆泛非主義電視頻道「非洲媒體」（Afrique Media）經常找來支持克宮的評論員，包括塞巴在內。「非洲媒體」臉書（Facebook）討論區內就出現以下這類主題：「暗殺蒲亭計畫─西方的限度在哪裡？」

社群媒體上也經常播送假新聞，宣揚俄國入侵烏克蘭的合法性和頌揚俄國軍力。

法國國際關係研究所（IFRI）在去年4月一份報告中寫道，俄國企圖影響外國民意時，採行雙管齊下的作法。

報告寫道：「（俄國）以反穆斯林、反移民、恐外論述來鎖定歐洲閱聽眾，但在鎖定撒哈拉沙漠以南非洲和穆斯林世界時，則是呼籲去殖民化、終結西方帝國主義。」這句話可說是清楚概括了俄國的對外宣傳手法。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110406