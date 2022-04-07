南非總統痛批聯合國安理會過時 需要徹底改革

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社約翰尼斯堡7日綜合外電報導）南非總統拉瑪佛沙近日因拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事行動而飽受批評，他今天抨擊聯合國安全理事會早已「過時」，並稱該組織亟需徹底改革。

烏俄戰爭爆發以來，這個非洲強國一直維持不結盟立場。儘管面臨國際憤怒和譴責聲浪，南非仍堅信談判是結束衝突的最佳選項。

在聯合國目前通過的2項烏俄戰爭相關決議中，南非都決定放棄投票權。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在首都普勒托利亞（Pretoria）告訴派駐外國的南非外交官：「（烏俄）衝突顯示出聯合國安理會無法履行維護國際和平與安全的任務。」

他表示，聯合國安理會的結構讓強國得以利用自身影響力，做出有時堪稱是災難性的決定。

他說：「聯合國安理會目前的組成早已過時，且不具代表性。這對經濟仍在發展中的國家不利。」

拉瑪佛沙呼籲聯國讓決策「民主化，讓安理會能夠忠於職責，並擺脫少數成員國造成的癱瘓狀況。」

他強調：「我們必須遏制這些國家的單方面行動，即透過侵略和實施單邊制裁等強制性措施來改變全球政治版圖。」

他還說：「聯合國的整個和平與安全架構都需要徹底改革。」

在指控俄軍在烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近的布查鎮殺害平民後，聯合國大會將於今天稍晚表決，是否將俄羅斯逐出聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）。

南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）則說，該國的「不結盟政策並不代表我們可以容忍俄軍入侵烏克蘭，這種行為已違反國際法。」（譯者：施施/核稿：張佑之）1110407