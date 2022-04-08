挺烏抗俄 歐盟執委會主席范德賴恩8日訪基輔

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（中央社斯德哥爾摩7日綜合外電報導）歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，她明天將造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），以示歐洲「堅定不移地支持」烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

范德賴恩在訪問瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）期間告訴記者：「烏克蘭人民值得我們團結起來，這就是我明天會去基輔的原因。」

「我希望傳達非常強而有力的訊息，即（我們）堅定不移地支持烏克蘭人民，還有他們為我輩共同價值英勇地奮戰。」

歐洲聯盟（EU）本週稍早已宣布范德賴恩「這星期」某個時間點會造訪基輔，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）將隨行。

兩人預計與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，9日則將前往波蘭華沙（Warsaw）參加支持烏克蘭的活動。（譯者：楊昭彥）1110408