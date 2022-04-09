韓國保寧泥漿節全面回歸 瞄準年輕市場

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保寧市每年夏天都會在大川海水浴場舉辦保寧美容泥漿節，從1998年至今已有24年歷史，是最多外國觀光客參與的韓國慶典。（保寧市提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年4月9日

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）因疫情影響一度縮減規模的國際夏季慶典、韓國保寧泥漿節現場活動今年將全面回歸，還請來男團BTOB擔任宣傳大使，希望藉此搶攻年輕市場。

因為疫情影響一度縮減規模的保寧泥漿節今年將全面回歸現場活動，並擴大為博覽會形式，2022保寧海洋泥漿博覽會日前舉行宣傳大使任命儀式。

除請到知名資深演員鮮于龍女、文熙景、歌手朴相敏外，也邀請睽違4年全員退伍、以完整陣容回歸歌壇的唱將男團BTOB擔任宣傳大使，瞄準年輕族群及KPOP粉絲市場。

瞄準全年齡層的豐富宣傳大使陣容，除拍攝宣傳影片等，還將參與博覽會開、閉幕式等活動。主辦單位之一的忠清南道知事梁承晁表示，希望能藉今年博覽會帶動忠清南道及保寧市發展躍進，成為海洋觀光要角。

忠清南道與保寧市今年將投入145億韓元（約新台幣3.5億元）預算，擴大舉辦保寧海洋泥漿博覽會，以「海洋的再發現，泥漿的未來價值」為主題，從7月16日至8月15日舉辦為期一個月的活動，最經典的美容泥漿節也包含在其中，目標吸引120萬人次旅客共襄盛舉。

位於韓國忠清南道西南部的保寧臨海泥灘地綿延136公里，這裡的泥漿可不一般，而是相當高品質的光滑海泥，多間韓國研究機構證實其成分富含有利人體的遠紅外線及礦物質、膨土等，可用於皮膚保養，因此受到矚目。

在疫情爆發前，保寧市每年夏天都會在大川海水浴場舉辦保寧美容泥漿節，從1998年至今已有24年歷史，是最多外國觀光客參與的韓國慶典，但先前在疫情影響下不得不縮減現場活動規模，改為部分線上舉行。

不過，若合計線上及現場參與人數，去年仍吸引逾200萬人次參與，活動受歡迎程度不容小覷。

除泥漿節，這次博覽會也準備海洋主題館、泥漿產業館、表演館、海洋休閒運動及觀光館、海洋體驗館及各種學術活動，希望更全面推廣海泥的美容產品及適用人體與寵物的醫藥產品，邀集逾百家廠商參與，協助韓國研發產品打入國際市場。（編輯：黃自強）1110409

位於韓國忠清南道西南部的保寧臨海泥灘地綿延136公里，富含有利人體的遠紅外線及礦物質、膨土等的海泥可用於皮膚保養，因此受到矚目。圖為大川海水浴場。（保寧市提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年4月9日