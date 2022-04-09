烏克蘭戰爭傷亡 聯合國將提供較實際數字

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦9日綜合外電報導）聯合國將在今後數週開始發布烏克蘭戰爭平民傷亡的估計數字，認為將會更加貼近實際傷亡人數。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）每天公布可以在某種程度上獲得驗證的當日平民傷亡數字，但強調「實際數字要高出許多」。

聯合國烏克蘭人權觀察團高層人士告訴專門監測世界各地轟炸中平民死亡人數的非政府組織「空戰」（Airwars），現在聯合國即將公布高出許多的實際估計數字。

聯合國在烏克蘭監測平民傷亡的團隊負責人施赫鮑爾（Uladzimir Shcherbau）表示：「我們正在對衝突中的確切死亡人數進行實際評估。」

「我們擁有大量情報，可讓我們以三角檢證法，或某種方式估算出確切死亡人數。」

這個團隊尚未公布受俄軍控制地區的傷亡數字，例如哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）或刻松（Kherson）等地區，但認為很快就能公布。

施赫鮑爾說：「我們承受巨大壓力，因為我們受到嚴厲批評。他們說『你們的數字無關緊要…因為真正死亡人數更高。』」

「但我們有資料，我們有情報，有真正可靠的方法…（提出）這個實際的估計數字。我們相信它會相當準確。這個數字將反映確切規模，但也會相對保守，不致太廣泛，我們相信它會相當接近實際死亡人數。」

OHCHR發言人史勞塞爾（Elizabeth Throssell）告訴法新社，拿出評估傷亡數字的新方法「是該團隊工作的一部分，並非受到批評的直接結果」。

根據OHCHR昨天公布自2月24日俄軍入侵以來的傷亡數字，平民傷亡為3893人，其中1626人死亡，2267人受傷。

死者當中有418名男性、245名女性、43名男童和26名女童，另有「無法確知性別」的831名成人和63名兒童。

OHCHR認為實際傷亡數字要高出許多，因為從部分激戰地區接收情報受到推遲，且許多回報仍有待進一步證實。

OHCHR說：「大多數記錄的平民傷亡是由衝擊面積廣大的爆炸性武器所造成，包括重型火砲和多管火箭系統，以及飛彈和空襲。」（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110409