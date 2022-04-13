哈紹吉案移交沙國 土耳其反對黨批出自財務考量

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡12日專電）土耳其主要反對黨共和人民黨黨魁基里達歐魯今天抨擊土國司法部門將沙烏地阿拉伯記者哈紹吉遭殺害案移交沙國。他認為政府出於財務考量，才決定順應沙國要求移交這起震驚全球的慘案。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，基里達歐魯（Kemal Kılıçdaroğlu）對自家議員發表演說時表示，「無論他們怎麼說，事實證明他們無法處理（問題）。沒有人能踐踏國家聲譽」，「謀殺案在伊斯坦堡發生。聲音被記錄下來，提供給世界，一切清清楚楚」。

他指出，司法機構是土耳其行使主權的3個機構之一；政府是出於財務考量才決定移交此案。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年10月2日進入沙烏地駐伊斯坦堡總領事館領取再婚所需文件時遭到殘殺，震驚全球。哈紹吉生前堪稱中東最具影響力記者，常撰文批評沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。他的遺體至今下落不明。

負責這起案件的土耳其檢察官日前表示，土耳其審判哈紹吉案仍未有定論，建議將案件移交沙國。土耳其司法部長博茲達（Bekir Bozdag）支持這項提議，並說土耳其法院如果不滿意沙國審判結果，土耳其將重啟審判程序。

土耳其法院4月7日裁定，暫停對26名遭指控殺害哈紹吉的沙國人進行缺席審判，並將這起案件移交沙國。

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土耳其曾矢言徹查這起案件，檢方2020年3月起訴多名沙國人士，包括王儲沙爾曼的前幕僚。沙國拒絕土耳其的引渡要求後，土耳其同年就這起高度受矚的案件進行缺席審判。

沙烏地商界過去曾以土耳其懷抱敵意為由，抵制土國商品，導致土耳其對沙烏地貿易額於2020年大減98%，幾乎降為零。同年11月，20國集團（G20）高峰會期間，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與沙烏地國王沙爾曼（King Salman）通電話「破冰」後，雙邊致力修補因緊張關係造成的外交損害。（編輯：周永捷）1110413