南非破紀錄暴雨釀洪災306死 總統視察允助受災戶[影]

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（中央社約翰尼斯堡13日綜合外電報導）破紀錄的強降雨引發大規模洪患，已在南非東岸港市德班（Durban）與周邊地區奪走306條性命，總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天視察災區時允諾協助受災戶。

這場德班地區60年來最強的豪雨引發洪災，德班所在的瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）當局晚間發出聲明指出，死亡人數攀升到306人，部分地區已恢復水電服務。

拉瑪佛沙探視瓜祖魯那他省罹難者家屬時，形容這場洪水是「浩劫」、「災難」，「橋梁塌陷，道路崩塌，人們死去」，還有1家10人在洪水中喪命。

他告訴受災戶：「你們不孤單…我們會盡力，看看我們能怎麼幫忙。」

拉瑪佛沙說：「你們正在面對的是我們看過最大的事件之一，我們以為這種情景只會發生在莫三比克或辛巴威等國家。」

南非北部鄰國莫三比克過去10年飽受洪水侵襲，上月1場大洪水奪走50多條人命。

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在洪水中失去小孩的索其拉（Meli Sokela）告訴路透社，11日晚間當地豪雨成災，他聽到像是雷雨敲打屋頂的聲音，之後家裡的牆就垮了，「鄰居試著幫我，花了兩個鐘頭，兩個鐘頭後我得救了，孩子卻沒救到」。

聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）2月發布報告示警，即便焚燒化石燃料和砍伐森林導致的氣候變遷已存在系統中數十年，人們卻遠遠稱不上做好準備。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110414