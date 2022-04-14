IMF成立信託基金 助中低收入國家應對長期挑戰

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）宣布，IMF計畫募集至少450億美元，成立新信託基金，以協助「低收入及脆弱中等收入國家」應對大流行和氣候變遷等長期挑戰。

總部位於華府的「韌性和可持續性信託基金」（Resilience and Sustainability Trust，RST）預計5月1日生效。今年稍早，IMF還針對「特別提款權」（Special Drawing Rights，SDR）儲備資產額外分配6500億美元。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）13日表示：「RST將確保資源可從經濟實力較強成員國的手中，轉移給最有需要的成員國，以藉此擴大6500億美元SDR的影響力。」

喬治艾娃在聲明中強調：「全球面臨連續衝擊之際，我們絕不能忽視現在需要採取的至關重要行動，以確保長期韌性和可持續性。」

她還說，成員國準備支持全球經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行中復甦之際，該信託基金旨在確保較富裕國家將資金重新分配給較脆弱國家。

據估計，IMF的190個成員國中，約有3/4有資格向新的信託基金申請貸款。

去年首度提出的RST將提供更長的還款時間，20年到期，並有10年寬限期。

國際貨幣基金表示，有意貸款的成員國將需要「一系列高品質政策措施」，並擁有可持續債務和「足夠償還能力」。

據報導，稍早的6500億美元增資，是IMF史上規模最大的一次SDR分配。SDR是一種國際儲備資產，可幫助政府保護其金融儲備，免受全球貨幣波動影響，並幫助IMF計算貸款和利率。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110414