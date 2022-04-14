親俄言論左右民意 土耳其退將遭批不明智

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡14日專電）土耳其一項民調顯示，48%當地民眾認為美國及北約應對烏克蘭局勢負責。評論指出，退將或「專家」的親俄言論，已影響輿論；土耳其軍事精英與俄羅斯站在一起，並試圖放棄北約不是明智的做法。

安卡拉研究機構Metropoll 3月份民調顯示，48%的土耳其民眾認為美國及北大西洋公約組織（NATO）應對烏克蘭局勢負責。約7.5%將烏俄戰事歸咎烏克蘭本身，僅33.7%認為俄羅斯應承擔責任。

Metropoll創辦人森佳爾（Ozer Sencar）昨天告訴獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye），土耳其政黨普遍存在反西方情緒，無論右翼或左翼。

他也說，儘管烏克蘭平民遭屠殺，具特定立場的土耳其退將或「專家」透過電視及媒體向民眾灌輸親俄言論，指責北約及美國應為烏克蘭遭入侵負責。這類言論已對土耳其輿論產生影響。

中東之眼昨天報導，自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，土耳其不斷提供基輔武裝無人機及彈藥，並正式抨擊俄羅斯違法入侵。不過，土耳其親政府的電視台，多邀訪土耳其民族主義專家及退將談烏俄戰事。

這些專家不信任北約及美國，聲稱俄羅斯是因西方情報機構挑釁而捲入戰爭，俄羅斯本身就是受害者。一位退將則稱莫斯科「被騙入戰事」，未來幾年，俄國國力將被削弱。

對約61%的土耳其民眾而言，電視是主要新聞來源。

土耳其媒體的親俄路線，促使曾任要職的土耳其退休大使康尼拉普（Selim Kuneralp）及烏督（Tunc Ugdul）發表一系列文章及推文反擊。康尼拉普告訴中東之眼，「這是30年來大眾及國家內部反西方情緒不斷深化的結果，他們只是不願調查事實」；退將的發言多與他們過去在北約服役期間的不滿有關。

土耳其1980年的政變據稱獲美國支持，反美主義於政變後盛行。美國入侵伊拉克及發動阿富汗戰爭更深化土國反美情緒。美國決定與庫德族民兵團體「人民保衛軍」（YPG）合作，也燃起土國民眾對美軍的敵意。

美國認為人民保衛軍是對抗伊斯蘭國（IS）的重要友軍，但安卡拉政府將這支民兵視為恐怖組織。

除了土耳其主流媒體外，近期人氣攀升的網路媒體VeryansinTv，也可見退將上節目抨擊西方，且VeryansinTv幾乎看不到批評俄羅斯及中國的內容。

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康尼拉普不理解如此的親俄立場，認為共產主義早已死去，沒有意識形態動機支持像俄羅斯這樣腐敗猖獗、人權受威脅的國家。烏督則指出，土耳其軍事精英與俄羅斯站在一起，並試圖放棄北約不是明智的做法。

烏督說，「你的孩子在西方國家學習、定居，你們大多數人都不會想住在莫斯科或北京，而你卻這麼反西方，這很奇怪」。俄羅斯曾與鄂圖曼帝國交戰12次，並向土耳其索取土地。如今俄羅斯之所以無法持續要地，正是因為土耳其的北約成員資格。（編輯：林憬屏）1110414