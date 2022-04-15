美司法部控告俄議員 在美從事反烏克蘭宣傳多年

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國司法部今天控告俄羅斯國會議員巴巴科夫和兩名助理，指控他們在俄國入侵烏克蘭之前，早在美國從事多年敵對烏克蘭的宣傳活動。

已受美國制裁的巴巴科夫（Aleksandr Babakov）和兩名助理伏洛貝夫（Aleksandr Vorobev ）、普里斯尤克（Mikhail Plisyuk）一起被告。3人目前都在莫斯科逍遙法外。

巴巴科夫在俄羅斯國會下議院「國家院」（Duma）擁有議員席位；他和兩名助理被控以俄國一個非政府組織名義從事非法工作，最早可回溯至2012年。

美國檢察官威廉斯（Damian Williams）表示，3名嫌犯「被控在美國策劃從事俄國秘密宣傳活動，目的是為推動俄國惡意政治陰謀，以對付烏克蘭及其他國家，包括美國在內」。

威廉斯說：「今天這場訴訟顯示，俄羅斯對烏克蘭的非法舉動已經不限於戰場上，受俄國控制具政治影響力的人據稱在美國及其他西方國家，透過詭密和非法手段進行陰謀操縱，以引導對俄國有利的改變。」

3人也被控試圖招募至少一名美國公民，來協助他們籠絡美歐政治人物，好讓這些人能在他們影響下進行宣傳活動，以促進俄國外交政策。

此案特別指控巴巴科夫和他的助理共謀讓美國公民為俄國在美從事間諜活動、共謀違反並逃避制裁，以及共謀簽證詐欺。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110415