北韓盛大慶祝金日成冥誕 罕見轉播但金正恩未亮相

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）北韓今天盛大慶祝前領導人金日成110週年冥誕（太陽節），晚間如先前預告、在首都平壤市區舉辦燈會、煙火秀等，官媒中央電視台也罕見進行活動轉播，但領導人金正恩及勞動黨高層並未出現在現場畫面中。

北韓官媒先前就不斷預告太陽節相關活動，包括發行紀念郵票、燈會、煙火秀等，北韓中央電視台今天晚上7時10分起進行約20分鐘現場轉播，播出在金日成廣場舉辦的「太陽節慶祝青年學生晚會」畫面，畫面中可看到上萬名學生穿著色彩繽紛的傳統服飾或西裝，以扇子拼出勞動黨黨徽、一同起舞，但表演學生及觀眾都戴著口罩出席。

在晚會直播畫面中，還穿插著夜空中的華麗煙火及水舞畫面。8時30分左右，中央電視台再次轉播慶祝公演，以及之後在大同江邊舉行的煙火秀畫面。北韓政府消息人士指出，平壤稍晚還將進行大規模群眾遊行活動。

韓聯社報導指出，北韓政府一向偏好錄影播出，雖然金正恩上任初期曾一度頻繁進行現場轉播，藉此拉近與人民距離，但近3年來都只有12月31日舉行新年慶祝公演時會轉播，這次轉播可能是為營造太陽節的慶生氛圍。

不過，北韓領導人金正跟與其他勞動黨高層幹部看似並未出席慶祝晚會，在北韓各項重大節日必備的閱兵式也不見蹤影，引發外界揣測。

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南韓電視台SBS引述「北緯38度」（38 North）資料報導，近期拍攝的衛星照片顯示，北韓正在修復之前被炸毀的豐溪里核試驗場坑道，並在周邊興建兩座新建築；南韓及美國情報單位推測，平壤當局可能在5月南韓新政府上任時進行核試。

軍方則猜測，太陽節的閱兵式可能延後至25日北韓人民革命軍創建紀念日舉行。部分意見分析，北韓日前已進行聲稱為「火星-17」的洲際彈道飛彈（ICBM）試射，武力示威已達到相當高水準，並不急著再以閱兵式展現武力；也有意見認為，一個月內進行兩次閱兵式恐有難度。（編輯：黃自強）1110415