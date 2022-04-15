日本民間企業半年內釋出石油儲備600萬桶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本經濟產業省今天宣布，民間的石油公司將從石油的義務儲備量當中釋出600萬桶。明天起至10月8日為止，民間石油公司義務儲備量將從國內需求必要量的66天份，調降為63天份。

日本經濟新聞報導，日本經產省表示，民間石油公司將釋出石油儲備600萬，國家儲備900萬桶也將售出。日本將與國際能源總署（IEA）會員國協商，總計將釋出1500萬桶。

國際能源總署（IEA）7日決定，IEA會員國半年內將集體釋出石油儲備1億2000萬桶。其中，美國6055桶、日本釋出的數量僅次於美國。

有別於IEA所協調的釋出石油儲備，美國將另外自行釋出1億2000萬桶，美國總共將釋出2億4000萬桶。

俄羅斯減少石油的供應，IEA創下有史以來石油儲備最大釋出規模，藉以穩定原油價格。

IEA3月決定會員國將釋出6270萬桶，日本已完成釋出750萬桶。日本的石油公司的義務儲備量從日本國內需求必要量的70天份調降至66天份。今後還要釋出石油儲備，義務儲備量由日本國內需求必要量從66天份調降至63天份。

IEA指出，相較於3月，俄羅斯產的石油供應量今年5月以後每日可能減少300萬桶。IEA會員國如果半年之內釋出2億4000萬桶的話，相當於每天釋出約130萬桶多。

不過，IEA認為，鑑於中國的石油需求因COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 疫情擴大而降低，將可避免出現石油供應急遽短缺的情形。（編輯：黃自強）1110415