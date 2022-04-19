日本吉野家高層演講涉歧視惹議 遭公司免職止血

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本吉野家高層日前在外演講時，聲稱向年輕女性顧客行銷像「讓純潔少女毒品成癮」等性別歧視發言惹議，母公司吉野家控股昨天深夜召開臨時董事會，決定處分當事人免職。

日本知名牛丼連鎖餐廳吉野家常務董事兼企劃本部長伊東正明，受邀本月16日在早稻田大學的市場行銷講座上擔任講師，演講時卻說出性別歧視發言引發爭議，吉野家昨天出面道歉，表示會研議懲處。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，吉野家母公司吉野家控股昨天深夜召開臨時董事會，會中決議免除伊東在母公司擔任執行董事以及子公司常務董事與企劃本部長職務。

解職原因是伊東的發言「以人權和性別觀點來看不能被允許，具有不適任職務的言行舉止」。

此外，伊東在講座中的歧視性發言在網路發酵後，引發網友批評，吉野家原本預定今天要召開新商品記者會也因此臨時喊卡。

吉野家母公司表示，將認真對待此事，在社內進行研修，致力於遵守法規，並再次致上深切的歉意。

伊東在16日的演講時說，向年輕女性顧客行銷就像是「讓純潔少女毒品成癮」，並說「對從鄉下來還搞不清楚狀況的女孩，要在她還天真純潔的時候讓她牛丼中毒，要是會讓男人請客吃高檔料理，就絕對不會吃牛丼。」

伊東的發言事後被參加講座者在網路社群平台上曝光引發熱議。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110419