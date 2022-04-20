COVID-19全球最新情報4/20

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美國疾病管制暨預防中心18日表示，已取消有關建議COVID-19疫情之下「請勿前往」約90國旅行的名單。圖為美國雷根國家機場。（中央社檔案照片）

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（中央社台北20日電）在COVID-19疫情減緩之際，美國政府宣布，已取消有關建議疫情之下「請勿前往」約90國旅行名單。此外，巴西也因疫情趨緩，轉向與病毒共存策略，結束COVID-19衛生緊急情況。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間20日上午7時，全球至少620萬2286人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億549萬8788人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內19日新增1626例本土病例，連續5天病例破千，單日新增2例死亡病例，2歲童及9旬翁不治，上一次有病逝者為4月9日，僅隔10天就再有死亡個案。

教育部19日公布最新統計，確診學生新增242例（235名本土、7名境外），各級學校累計3257名學生染疫；全國共19縣市、572所園校採全校或部分班級停課。

● 中國

有消息指稱上海力拚20日社會面清零，中國官方19日通報，新增2萬1600例COVID-19病例，其中本土2萬1484例。上海新增病例占整體新增病例94.5%，疫情仍然嚴峻。

中國「動態清零」抗疫總方針引發民怨四起，不同專家相繼表態。中國工程院院士鍾南山等專家發表文章指出，「動態清零」不能長期維持，中國需要有序重新開放，讓社會及經濟發展恢復正常。

中國官方4月19日通報，新增COVID-19病例2萬1600例，其中新增本土2萬1484例。圖為3月21日吉林實施全域靜態管理，一家超市的工作人員忙著配貨。（中新社）

● 香港

香港19日新增600例確診，疫情持續好轉；而新增確診者死亡人數則為17人。香港衛生官員下午公布，第5波疫情自1月初發生至今，累計超過118萬6000多人染疫，8963人死亡。

隨著疫情趨緩，香港各小學部分級別19日起率先恢復上課，標誌著港人的日常生活步向正常。

● 日本

日本政府19日正式批准美國諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠開發的COVID-19疫苗，可為18歲以上民眾施打；日本已採購1億5000萬劑，最快從5月底開始接種。

● 韓國

韓國防疫當局19日證實境內發現新型冠狀病毒Omicron變異株XE及XM病例，其中兩例沒有海外旅遊史，不排除病毒是在韓國境內產生變異，仍在分析調查中。

韓國近期疫情趨緩，18日新增約11.9萬例確診，雖較前一天增加約7萬例，但長期來看仍維持減少的趨勢。韓國17日新增約4.8萬例，時隔68天降至5萬例以下，但主要是受週末病例數較少影響。

韓國19日證實境內發現新型冠狀病毒Omicron變異株XE及XM病例，其中兩例沒有海外旅遊史，不排除病毒是在韓國境內產生變異。圖為8日韓國民眾在首爾篩檢站排隊等待採檢。（韓聯社）

● 越南

越南官方喊出「與病毒共存」，具體防疫作為陸續調整。越南衛生部近日發布最新指導，密切接觸者不再需要自主隔離，但要避免前往大型聚會。

越南近日新增病例明顯下滑，截至18日晚間，不包括校正回歸在內，已連續3天新增確診數都在2萬人以下。越南約有9800萬人口，迄今約有1050萬人染疫、4萬2957人染疫死亡。

● 土耳其

土耳其確診數降至1年多來最低，繼3月取消戶外強制戴口罩規定後，土國衛生部委員會20日將討論是否進一步放寬防疫規定。當地媒體報導，室內戴口罩規定將完全取消，醫院及大眾交通工具除外。

土耳其人口約8468萬人，根據自由日報最新數據，自疫情爆發以來，逾1400萬人染疫，約9萬7000人病歿。

※ 歐洲

● 芬蘭

芬蘭總統府發表聲明指出，現年73歲的總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）19日確診COVID-19，將遠距繼續工作。

芬蘭總統府聲明表示：「尼尼斯托總統雖然染疫，但狀況良好，正以遠距繼續工作。」聲明還稱，他原定4月21至22日前往挪威的官方訪問將延期。

※ 美洲

● 美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）18日表示，已取消有關建議COVID-19疫情之下「請勿前往」約90國旅行的名單。

拜登政府將不再執行大眾運輸上必須佩戴口罩的命令，因為白宮這項降低COVID-19傳染的主要措施之一，18日稍早被佛羅里達州一位聯邦法官裁定為不合法的指令。

● 巴西

巴西兩個多月來確診與死亡人數持續下降，衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）宣布結束與COVID-19大流行相關的「國家重要公共衛生緊急事件」（Espin）。（編輯：陳正健/核稿：林治平、劉文瑜）1110420