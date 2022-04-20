諾貝爾獎得主霍塔壓倒性當選東帝汶總統 將2度執政

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諾貝爾和平獎得主霍塔20日在東帝汶總統大選第二輪決選投票，贏得壓倒性勝利。（圖取自facebook.com/officialramoshorta）

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（中央社東帝汶狄力20日綜合外電報導）根據選舉秘書處今天公布的初步結果，諾貝爾和平獎得主霍塔（Jose Ramos-Horta）在東帝汶總統大選第二輪決選投票，贏得壓倒性勝利。

法新社報導，全部計票結束後，選舉秘書處官網顯示，72歲的霍塔以39萬7145票、得票率62.09%，擊敗現任總統古特瑞斯（Francisco Guterres）的24萬2440票、得票率37.91%。

選舉結果還需要得到東帝汶選舉委員會確認。

勝選賦予霍塔第2度執政機會，他曾在2007到2012年擔任東南亞最年輕國家東帝汶的總統。

歐盟觀察員德維薩（Domenec Ruiz Devesa）今天表示：「這場選舉競爭激烈，競選活動基本上相當和平。」他也說計票過程獲得「正面」評價。

霍塔將於5月20日東帝汶脫離印尼獨立20週年當天就職。東帝汶是前葡萄牙殖民地，曾被印尼占領長達24年。

霍塔因為致力尋求和平解決東帝汶衝突，於1996年獲頒諾貝爾和平獎，2008年遭叛軍暗殺未遂，逃過一劫。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110420