借鏡烏克蘭 日本各地陸續指定地鐵站為避難設施

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（中央社東京21日綜合外電報導）看到烏克蘭民眾在遭受俄羅斯入侵時，把地下鐵車站當成避難所使用，日本各地方政府考量未來若遭受外國武力攻擊，正陸續指定地下鐵車站為避難設施。

日本讀賣新聞報導，截至2021年3月止，沒有任何一座日本地下鐵車站被指定為避難設施，但近一年來已有逾300處地鐵站被指定；不過，地下鐵路網遍布的東京都至今仍掛零。

大阪府、大阪市與堺市4月7日將轄內總共133處大阪地下鐵車站中的108處，指定為避難設施。大阪市長松井一郎說，雖然無法供民眾在遭受核武攻擊時避難，但如果只是具一定破壞力的飛彈，有很高可能性可以保護民眾生命安全。

日本2004年施行的國民保護法，考量可能發生遭受飛彈攻擊等情況，要求都道府縣知事及政令市長必須在當地指定避難設施。具體來說，堅固的建物、地下街、地下鐵車站等，是推薦的避難設施。

到2020年4月止，全日本共有約9萬4000處設施被指定為避難設施，其中有1127處是地下設施，但沒有任何一處是地下鐵車站。

因此，日本政府2020年12月以書面方式通知地方政府，要求推動指定地下鐵車站及地下街作為避難設施。

從2021年4月起到今年4月1日止，包括仙台、名古屋等9府市共指定304處地下鐵車站作為避難設施；但地下鐵路網四通八達的東京都，至今指定數仍掛零。

東京都政府面對中央政府籲請，曾檢討指定約100處的都營地下鐵車站，不過，如果大量避難民眾湧入，光靠車站站務人員難以因應，另外還有傷者治療及避難時間拉長的食物配給難題等，讓東京都至今遲未指定地下鐵車站。

另外，相較烏克蘭，日本地下鐵車站有一項劣勢，就是深度不足。

烏克蘭首都基輔地下鐵的兵工廠站，位於地下約105公尺處，深度全球罕見，被設想作為核避難所而建造。

日本大阪地下鐵最深的長堀鶴見綠地線「大阪商務園區站」，位於地下約32公尺處；最深的地鐵車站是東京都營地下鐵大江戶線的「六本木站」，在地下約42公尺處。

專精危機管理的日本防衛大學校教授宮坂直史說，日本地下鐵車站如果遭受破壞力高的飛彈攻擊，恐怕會發生相應災情；但他也說，日本是一個島國，民眾再怎麼逃離也有個限度，選擇地下設施作為避難所是有效果的。

宮坂說，地方政府有必要努力尋求民間業者協助，並打造一個更為堅固的地下避難所。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110421