索中協議 越南：國防安全合作應須符合國際法

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索羅門與中國已簽署安全協議，越南外交部發言人黎氏秋姮21日對此表示，各國間的國防安全合作活動應符合於國際法，特別是聯合國憲章，以及這些國家作為成員的國際條約。中央社記者陳家倫河內攝 111年4月21日

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（中央社記者陳家倫河內21日專電）針對索羅門群島與中國簽署安全協議一事，越南外交部今天面對媒體詢問時強調，各國間的國防安全合作應須符合國際法及相關國際條約，為維持區域及全球的和平穩定等做出貢獻。

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北京近日已和索羅門群島正式簽署雙邊安全合作框架協議，包括美國、澳洲等國家認為這將加深中國的影響力進而影響區域安全。面對中央社詢問越方對此的回應，越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）作上述表示。

黎氏秋姮指出，越南想強調，各國間的國防安全合作活動應符合於國際法，特別是聯合國憲章，以及這些國家作為成員的國際條約，為維持區域及全球的和平、穩定、安全、合作與發展做出貢獻。（編輯：高照芬）1110421