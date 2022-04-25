更多編輯台推薦新聞：
Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看
生活

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？
生活

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

法總統決選夜不寧靜 警察開槍擊斃車內2人

2022/4/25 09:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國警方消息來源告訴法新社，今天總統選舉決選傍晚時分，警察在巴黎市中心朝一輛企圖衝撞他們的汽車開槍，有兩人喪生。

同一個警方消息來源表示，這輛車在新橋（Pont Neuf）逆向行駛，高速衝向員警，警方不得不開槍。

消息來源說，車內兩名乘員喪生，第3人受傷。

此外，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天贏得連任後，社群媒體影片顯示，鎮暴警察在巴黎市中心朝示威者噴灑催淚瓦斯。

路透社報導，上傳社群網站推特（Twitter）的影像顯示，警方試圖驅散聚集在巴黎市中心夏特雷（Chatelet）抗議的人群，當中大多為年輕民眾。

馬克宏在今天稍早的總統大選第2輪決選，擊敗極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），贏得第2個5年任期，成功擋下對手爆冷勝選的戲碼。

馬克宏雖以相當寬裕的幅度勝選，但在很多選民既不願意投給馬克宏，也不願意支持雷朋情形下，棄權比例料來到1969年新高。

在法國總統大選第1輪和第2輪投票期間，有許多學生在法國巴黎大學梭爾邦校本部和其它大學外示威抗議，對選票上僅剩的兩個人選表達不滿。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110425

延伸閱讀
馬克宏拿下58%選票 二度擊敗雷朋成功連任[影]法大選首輪投票率破7成 馬克宏贏雷朋近5個百分點首輪領先民調看好勝選 馬克宏不敢大意頻頻拉票
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載