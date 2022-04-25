法總統決選夜不寧靜 警察開槍擊斃車內2人

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國警方消息來源告訴法新社，今天總統選舉決選傍晚時分，警察在巴黎市中心朝一輛企圖衝撞他們的汽車開槍，有兩人喪生。

同一個警方消息來源表示，這輛車在新橋（Pont Neuf）逆向行駛，高速衝向員警，警方不得不開槍。

消息來源說，車內兩名乘員喪生，第3人受傷。

此外，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天贏得連任後，社群媒體影片顯示，鎮暴警察在巴黎市中心朝示威者噴灑催淚瓦斯。

路透社報導，上傳社群網站推特（Twitter）的影像顯示，警方試圖驅散聚集在巴黎市中心夏特雷（Chatelet）抗議的人群，當中大多為年輕民眾。

馬克宏在今天稍早的總統大選第2輪決選，擊敗極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），贏得第2個5年任期，成功擋下對手爆冷勝選的戲碼。

馬克宏雖以相當寬裕的幅度勝選，但在很多選民既不願意投給馬克宏，也不願意支持雷朋情形下，棄權比例料來到1969年新高。

在法國總統大選第1輪和第2輪投票期間，有許多學生在法國巴黎大學梭爾邦校本部和其它大學外示威抗議，對選票上僅剩的兩個人選表達不滿。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110425