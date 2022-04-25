更多編輯台推薦新聞：
Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看
生活

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？
生活

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285

員工被囚烏東分離地區 歐安組織籲立即放人

2022/4/25 10:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維也納24日綜合外電報導）歐洲安全暨合作組織（OSCE）今天呼籲烏克蘭東部親俄分離主義者，「立即釋放」被囚禁於這個地區的OSCE 4名烏籍成員。

世界最大安全組織OSCE，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，即從烏境撤離許多職員。

OSCE很多員工自2014年俄羅斯侵併克里米亞半島（Crimean peninsula）後，就在當地監看停火執行情況，目前還有數名烏籍人員仍留在那裡。

波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）表示，這4人以OSCE成員身分執行他們職權內的行政工作，拘禁他們是令人無接受的。波蘭目前為OSCE輪值主席國。

拉奧說：「我們要求立即放人。」「他們已被拘禁一段時間，也沒有被控告起訴；OSCE和家屬至今都未能充分得知有關他們的情況。」

今天稍早OSCE在推特（Twitter）表示，他們「極度關切」這幾名人員「被剝奪自由」。俄羅斯媒體也報導他們已被逮捕，情況與上述相符。

OSCE並說，他們「正運用各種可能管道，以讓他們獲得釋放」。

頓內茨克（Donetsk）分離主義地區的檢方證實，已經對數名OSCE職員展開有關間諜罪偵查，他們涉嫌蒐集和傳送「國家機密資訊」給烏克蘭特勤服務單位。也包括分離主義分子軍事單位所在位置資訊。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1110425

延伸閱讀
歐洲安全暨合作組織：俄軍在烏違反國際人道法
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀