多國關切 北京稱在索羅門建軍事基地是假消息

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（中央社記者張淑伶北京25日電）中國與索羅門群島簽訂安全協議，被批評缺乏透明度，引發多國嚴正關切。中國外交部發言人汪文斌今天說，所謂「中國在索羅門建立軍事基地」的說法，完全是假消息。

北京日報app報導，今天的中國外交部例行記者會上，有記者提問，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，如果中國在索羅門建立軍事基地，將會觸及到澳方政府的紅線，中國能夠排除建立這種軍事基地的可能性嗎？

汪文斌聲稱，所謂「中國在索羅門建立軍事基地」的說法，完全是少數別有用心的人編造出來的假消息。

至於美國和澳洲指責中索安全協議缺乏透明度，汪文斌則反擊，英美澳三方安全夥伴關係（AUKUS）才是「不公開、不透明的暗箱操作」。

美國表示，中國加強在索羅門的軍事存在將「引發美方重大關切」。對此，汪文斌批評，美國在全球80多個國家和地區建有近800個軍事基地，這早已引起全世界的重大關切，「美方打算什麼時候關閉它的這些軍事基地呢」。

汪文斌強調，南太島國是獨立的主權國家，不是美國和澳大利亞的「後院」，試圖把門羅主義複製到南太地區，不得人心，也根本行不通。

中國政府19日宣布與索羅門簽署安全協議，美國、澳洲等國擔憂北京可能因此在南太平洋獲得軍事立足點，衝擊印太區域安全穩定。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）22日率團訪問索國，當面告誡索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），若中國在當地永久駐軍或興建軍事設施，美國將做出回應。

根據白宮發布的會議摘要，摘要指出，蘇嘉瓦瑞向美方表證，不會有軍事基地、長期駐軍或軍力投射能力，但美方強調，未來會與區域夥伴緊密協商，關注後續發展。（編輯：李雅雯）1110425