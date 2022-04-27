更多編輯台推薦新聞：
圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡
生活

圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本持續搜救北海道失聯觀光船 海象不佳添難度

2022/4/27 14:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本一艘觀光船23日在北海道知床半島海域失聯，船上26人已知11人罹難、15人下落不明，相關單位今天持續在事發海域搜救，但因為下午海象可能轉差，增添搜救難度。

日本北海道文化放送（UHB）報導，海上保安廳26日晚間持續搜救失聯觀光船，但未獲得任何新線索。當地漁船26日在魚群探測儀上發現水下有大型物體反應，但在潛水人員下潛後，認為應該不是失聯觀光船。

由於今天天候將變差，當地漁船將不會出海協助搜救。

海上保安廳為進一步搜索更深的海底，已派遣測量船「天洋」前往事發海域。

讀賣新聞報導，第1管區海上保安本部等單位，今天上午持續搜救下落不明的15人及觀光船體，但仍無所獲；由於預料下午天候將變差，可能影響搜救行動。

相關單位今天投入12艘巡邏船等船舶、7架直升機等航機進行搜救。

札幌管區氣象台表示，今天受到低氣壓發展旺盛影響，預料觀光船失聯海域附近到下午為止天候都不佳，海上最大風速可達每秒約18公尺、浪高最高達3公尺。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110427

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載