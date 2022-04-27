日本持續搜救北海道失聯觀光船 海象不佳添難度

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本一艘觀光船23日在北海道知床半島海域失聯，船上26人已知11人罹難、15人下落不明，相關單位今天持續在事發海域搜救，但因為下午海象可能轉差，增添搜救難度。

日本北海道文化放送（UHB）報導，海上保安廳26日晚間持續搜救失聯觀光船，但未獲得任何新線索。當地漁船26日在魚群探測儀上發現水下有大型物體反應，但在潛水人員下潛後，認為應該不是失聯觀光船。

由於今天天候將變差，當地漁船將不會出海協助搜救。

海上保安廳為進一步搜索更深的海底，已派遣測量船「天洋」前往事發海域。

讀賣新聞報導，第1管區海上保安本部等單位，今天上午持續搜救下落不明的15人及觀光船體，但仍無所獲；由於預料下午天候將變差，可能影響搜救行動。

相關單位今天投入12艘巡邏船等船舶、7架直升機等航機進行搜救。

札幌管區氣象台表示，今天受到低氣壓發展旺盛影響，預料觀光船失聯海域附近到下午為止天候都不佳，海上最大風速可達每秒約18公尺、浪高最高達3公尺。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110427