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與川普簽空軍一號合約虧很大 波音執行長語帶後悔

2022/4/28 14:26
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（中央社華盛頓／西雅圖27日綜合外電報導）美國波音 公司今天公布2022年第一季度財報，其中開發總統座機「空軍一號」（Air Force One）虧損6.6億美元，這讓波音執行長不禁質疑當初拿下合約是否值得。

2016年12月，剛選上總統的川普取得時任波音（Boeing）執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）承諾，把改裝空軍一號的費用壓在40億美元以下。在那之前，川普敦促政府取消採購波音新「空軍一號」的合約，因為那很「荒謬」而且昂貴。

波音今天表示，「由於供應商成本增加、技術要求成本升高、時程延後」，「空軍一號」計畫虧損6.6億美元。

波音2021年4月公布的財報，其中「空軍一號」計畫虧損3.18億美元，「主因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，以及1家主要供應商的效能問題」。

現任波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）表示：「空軍一號，我要說那是很特殊的時刻，很特殊的談判，很特殊的一串風險，波音當時或許不應該接受。」

「但事已至此，我們會交出很棒的飛機，我們會認列相關成本。」

波音2018年取得改裝兩架747-8飛機充當「空軍一號」的39億美元合約，原定2024年左右交機，但五角大廈本月表示，這兩架飛機2026年前可能不會交機。

波音今天公布第1季度虧損高達12億美元之後，股價暴跌，一度跌逾9%，來到151.26美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110428

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