憂俄國伺機而動 喬治亞總統籲歐美也應關注喬國

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喬治亞總統佐拉比契維利表示，喬國未加入北約與歐盟是一大弱點，歐美重心雖應放在烏克蘭，但也不應遺忘喬治亞，否則俄國恐伺機而動。（圖取自twitter.com/Zourabichvili_S）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）俄羅斯侵略烏克蘭，鄰近國家各個繃緊神經。喬治亞總統佐拉比契維利表示，喬國未加入北約與歐盟是一大弱點，歐美重心雖應放在烏克蘭，但也不應遺忘喬治亞，否則俄國恐伺機而動。

俄烏戰火進入第63天，摩爾多瓦分離地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria）近日傳出爆炸事件，外界憂心戰事恐擴大。

喬治亞在2008年曾遭俄羅斯入侵，佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）27日接受「華盛頓郵報」（The Washington Post）專訪時直指，俄羅斯慣於操控分離地區，現在顯然是要透過聶斯特河沿岸對摩爾多瓦政府施壓，製造當地人民恐慌，俄國對喬治亞也如法炮製。

喬治亞與摩爾多瓦鄰近俄羅斯，卻都非歐盟或北大西洋公約組織（NATO）成員。佐拉比契維利憂心表示，這是一大弱點。

佐拉比契維利指出，外界重心雖應放在烏克蘭身上，給予烏國直接支持，但也不應遺忘喬治亞與摩爾多瓦，「若莫斯科認為外界對摩爾多瓦或喬治亞關注降低，可能誘使俄國領導人把注意力轉向這兩個國家」。

俄烏戰事爆發後，喬治亞尋求加入歐盟（中央社製圖）

俄烏戰事2月24日爆發後，喬治亞、摩爾多瓦立即追隨烏克蘭腳步，尋求加入歐盟。佐拉比契維利樂觀表示，就她所知，歐盟是採取新的政治性程序，而非往常的官僚程序，來處理上述3國入會案，讓他們能更快成為「自己人」。

佐拉比契維利說，目前尚不清楚他們是會成為歐盟正式會員，或取得其他類型會員身分。不論如何，這都是新契機，促使喬治亞更迅速做好該做的準備，例如司法體制改革。

相較之下，喬治亞在加入北約方面卻無太多進展。佐拉比契維利表示，喬國已清楚表達加入北約意願，對前線國家來說，有鑒於烏克蘭當前情勢，安全議題及受到保護比以往來得更加重要，尤其是考量俄國短期不可能改變立場，把鄰國視為平起平坐的夥伴。

俄羅斯接連於2008年、2014年入侵喬治亞與克里米亞，佐拉比契維利被問到若當初歐美更大力抵制俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），俄烏戰火是否就不會發生？她認為，歷史很難重寫，但坦承若西方國家當初更明確譴責俄國，莫斯科今天的盤算可能有所不同。

談到俄烏當前局勢，佐拉比契維利表示，所有人當初對俄軍表現的預測都失準，包括俄國自己在內。烏克蘭人向世界證明，「當你奮力捍衛自身領土與國家，就能比不知為何入侵他國的俄軍更能有效率地作戰」。

佐拉比契維利指出，外界都希望俄軍失利，尤其是在烏克蘭南部敖德薩港（Odessa）與聶斯特河沿岸。她強調，若俄軍拿下這兩處，將能控制整個黑海海岸，對喬治亞與歐盟來說都不是好事，因為黑海具戰略地位，牽涉未來所有運輸計畫，包括能源、通訊連結管道等。（編輯：周永捷）1110429