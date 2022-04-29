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日本北海道船難增至14死 海底尋獲疑似船身

2022/4/29 12:06
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本北海道一艘載有26人的觀光船23日下午在知床半島海域失聯，原已知11死15失蹤，昨天再尋獲3名男性遺體，增至14死；海上自衛隊掃雷艦今天在海底發現疑為觀光船的船身。

遇難的觀光船KAZU 1上有24名乘客，其中有2名兒童，還有1名船長與1名甲板員，總計26人；截至25日已尋獲11名罹難者。

日本放送協會（NHK）報導，搜救單位昨天在觀光船遇難的周遭海域發現3名男性，隨後確認都已死亡，海保單位正在確認死者身分。

船難發生至今尋獲的14人都已罹難，仍有12人下落不明，海上保安本部等單位擴大範圍持續搜救。

另外，因KAZU 1可能已經沉沒，海上保安廳出動測量船以聲納探索更深的海底，海上自衛隊的掃雷艦等也加入搜救行列。

相關人士透露，今天上午在觀光船通報出意外的知名瀑布景點附近海域，海自掃雷艦的水中攝影機在水深約100公尺處發現疑為觀光船的船身。

船身上可辨識出Z、U、1等文字，與KAZU 1部分船名相符，海上保安廳研判應是遇難的觀光船，正在詳加調查。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110429

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