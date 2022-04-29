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耶路撒冷艾格撒清真寺爆發衝突 42人受傷

2022/4/29 17:32
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（中央社耶路撒冷29日綜合外電報導）巴勒斯坦紅新月會今天表示，巴勒斯坦人和以色列警察在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）爆發新一波衝突，造成42人受傷。過去數週，當地暴力事件頻傳。

這次動亂發生在穆斯林齋戒月最後一個禮拜五。紅新月會（Red Crescent）稱，有22人被送往醫院救治，沒有人受重傷。

以色列警方表示，「暴徒」向艾格撒清真寺下方的猶太聖地哭牆（Western Wall）等地方投擲石頭和煙火，武裝部隊隨後進入清真寺所在的院落。

警方聲明稱，員警使用「驅散暴亂手段」來遏制動盪。目擊者和法新社記者表示，警方發射催淚瓦斯和橡皮子彈。

警方表示有3人被捕，兩人是因投擲石頭，另一人則因「煽動暴民」。

警方說：「過去一小時，該地點一直很安靜，（穆斯林）信眾正安全地進入（院落）。」

不過情勢仍相當緊繃。艾格撒清真寺位在耶路撒冷古城的心臟地帶，為以色列兼併的東耶路撒冷一部分。

過去兩週，近300名巴勒斯坦人在艾格撒清真寺院落的衝突中受傷，當地是伊斯蘭教第三大聖地，也是猶太人最神聖的地方，他們稱之為聖殿山（Temple Mount）。

以色列在齋戒月期間侵入艾格撒清真寺引起全球關注，但以國堅稱是被迫對巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）派出的特工採取行動，稱這些人企圖在耶路撒冷激起大規模動亂。

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另外，成千上萬伊朗人今天走上街頭，參加一年一度的「聖城（Quds）日」挺巴勒斯坦集會活動。這是已故伊朗革命領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）於1979年所發起，於穆斯林齋戒月最後一個禮拜五舉行。

據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，在伊朗全國各地，揮舞旗幟的抗議民眾高喊著「美國去死」和「以色列去死」，並舉著寫有「耶路撒冷是我們的」和「聖城日是伊斯蘭日」的標語遊行。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110429

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