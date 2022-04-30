台美印簽約合作 選送印度學者赴台灣研習華語

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台灣、美國與印度三方教育機構29日簽約，合作推行「華語學者計畫」。圖為駐印度代表葛葆萱（左3）、副代表陳牧民（左2）與教育組長陳立穎（中）等人到阿育王大學見證合約簽署並參觀校園。（駐印度代表處教育組提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年4月30日

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（中央社台北30日電）台灣、美國與印度三方教育機構昨天簽約合作，將甄選印度菁英學者前往台灣研習華語，協助強化印度東亞研究學者在華文典籍的研究能力。

這項名為「華語學者計畫」（Mandarin Language Scholars Program）的合作案將由印度阿育王大學（Ashoka University）、美國哈佛燕京學社（Harvard-Yenching Institute）和國立台灣師範大學國語教學中心共同執行。

合作備忘錄先由印度阿育王大學教務長夏瑪（Sachin Sharma）簽字，中華民國駐印度代表葛葆萱、副代表陳牧民、教育組組長陳立穎及阿育王大學教授及主管擔任見證，合約將寄到台灣及美國，由師大國語中心主任蕭中強及哈佛燕京學社主任裴瑞（Elizabeth Perry）簽字。

阿育王大學位於印度哈雅納省（Haryana），駐印度代表處教育組為這項合作計畫洽談近2年時間，對外爭取資源並協調師範大學國語教學中心協助華語研習課程安排。

根據計畫，將由公正第三方在印度高等學府選拔5名東亞或中國研究學者赴台研習華語一年，並須經過華語文能力測驗，精進華語文能力，提升華文典籍的研析能力。全額經費將由阿育王大學與哈佛燕京學社提供。

葛葆萱致詞時強調教育對促進台印關係的重要性，表示樂見更多印度學生來台灣留學、瞭解台灣，拉近雙邊實質關係。

陳立穎形容這項合作在印度「前所未有」，台灣華語界的努力，讓印度方知道學華語可到專業的台灣。

阿育王大學校長沙卡（Malabika Sarkar）表示，阿育王大學在學術上一向圍繞著自由思想開展，很高興能與理念相同的夥伴合作，提升整體學術研究能量。

前印度駐中國大使、現任阿育王大學中國研究中心（Chair of the Ashoka Centre for Chinese Studies）主任梅農（Shivshankar Menon），感謝駐印度台北經濟文化中心，也就是駐印度代表處，在語言教學上的支持，以及來自台灣的華語教師邵澤琴的奉獻。

儀式後，阿育王大學學生以華語為葛葆萱一行進行校園導覽，並參觀校內的台灣教育中心。葛葆萱在圖書館鼓勵印度學生有機會到台灣留學。

「華語學者計畫」目前已有全印度36名學者報名申請，甄選結果預計可於5月中出爐，學者們將於7月1日開始在師大國語中心上課。（編輯：陳惠珍）1110430