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台美印簽約合作 選送印度學者赴台灣研習華語

2022/4/30 11:37（4/30 11:51 更新）
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台灣、美國與印度三方教育機構29日簽約，合作推行「華語學者計畫」。圖為駐印度代表葛葆萱（左3）、副代表陳牧民（左2）與教育組長陳立穎（中）等人到阿育王大學見證合約簽署並參觀校園。（駐印度代表處教育組提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年4月30日
台灣、美國與印度三方教育機構29日簽約，合作推行「華語學者計畫」。圖為駐印度代表葛葆萱（左3）、副代表陳牧民（左2）與教育組長陳立穎（中）等人到阿育王大學見證合約簽署並參觀校園。（駐印度代表處教育組提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年4月30日
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（中央社台北30日電）台灣、美國與印度三方教育機構昨天簽約合作，將甄選印度菁英學者前往台灣研習華語，協助強化印度東亞研究學者在華文典籍的研究能力。

這項名為「華語學者計畫」（Mandarin Language Scholars Program）的合作案將由印度阿育王大學（Ashoka University）、美國哈佛燕京學社（Harvard-Yenching Institute）和國立台灣師範大學國語教學中心共同執行。

合作備忘錄先由印度阿育王大學教務長夏瑪（Sachin Sharma）簽字，中華民國駐印度代表葛葆萱、副代表陳牧民、教育組組長陳立穎及阿育王大學教授及主管擔任見證，合約將寄到台灣及美國，由師大國語中心主任蕭中強及哈佛燕京學社主任裴瑞（Elizabeth Perry）簽字。

阿育王大學位於印度哈雅納省（Haryana），駐印度代表處教育組為這項合作計畫洽談近2年時間，對外爭取資源並協調師範大學國語教學中心協助華語研習課程安排。

根據計畫，將由公正第三方在印度高等學府選拔5名東亞或中國研究學者赴台研習華語一年，並須經過華語文能力測驗，精進華語文能力，提升華文典籍的研析能力。全額經費將由阿育王大學與哈佛燕京學社提供。

葛葆萱致詞時強調教育對促進台印關係的重要性，表示樂見更多印度學生來台灣留學、瞭解台灣，拉近雙邊實質關係。

陳立穎形容這項合作在印度「前所未有」，台灣華語界的努力，讓印度方知道學華語可到專業的台灣。

阿育王大學校長沙卡（Malabika Sarkar）表示，阿育王大學在學術上一向圍繞著自由思想開展，很高興能與理念相同的夥伴合作，提升整體學術研究能量。

前印度駐中國大使、現任阿育王大學中國研究中心（Chair of the Ashoka Centre for Chinese Studies）主任梅農（Shivshankar Menon），感謝駐印度台北經濟文化中心，也就是駐印度代表處，在語言教學上的支持，以及來自台灣的華語教師邵澤琴的奉獻。

儀式後，阿育王大學學生以華語為葛葆萱一行進行校園導覽，並參觀校內的台灣教育中心。葛葆萱在圖書館鼓勵印度學生有機會到台灣留學。

「華語學者計畫」目前已有全印度36名學者報名申請，甄選結果預計可於5月中出爐，學者們將於7月1日開始在師大國語中心上課。（編輯：陳惠珍）1110430

印度阿育王大學、美國哈佛燕京學社和國立台灣師範大學國語教學中心將甄選印度學者赴台研習華語。圖為阿育王大學教務長夏瑪（Sachin Sharma，左）29日在合作備忘錄簽字。（駐印度代表處教育組提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年4月30日
印度阿育王大學、美國哈佛燕京學社和國立台灣師範大學國語教學中心將甄選印度學者赴台研習華語。圖為阿育王大學教務長夏瑪（Sachin Sharma，左）29日在合作備忘錄簽字。（駐印度代表處教育組提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年4月30日
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